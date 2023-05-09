Рецепт: Бисквитные мини кексики — В силиконовых формочках. Простой рецепт.

Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт.;
масло сливочное — 100 гр.;
мука — 1 стакан;
разрыхлитель теста — 1 ч.л;
сахар — 100 гр.;
питьевой йогурт — 125 мл.;
ванильный сахар — 2 ч.л
Способ приготовления: Представляю Вам рецепт простых, но очень вкусных кексиков.
Для начала возьмите мягкое сливочное масло и тщательно перемешайте с сахаром.
Не переставая мешать по одному добавляем куриные яйца
Масса должна становится однородной.
Далее мы отмеряем йогурт, муку и разрыхлитель, просеиваем и добавляем в тесто. ВАЖНО необходимо добавить треть муки и треть йогурта взбить, затем снова треть муки и треть йогурта снова взбить, то есть добавляем ингредиенты поэтапно при этом не перестаём взбивать.
Тесто получается однородным с кремовой текстурой.
Выпекаем в силиконовых формочках. В одну ячейку добавляем чуть больше половины столовой ложки.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 -25 минут.
После приготовления оставляем на 5 минут в духовке, затем достаем и украшаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 50 руб.