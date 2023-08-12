Рецепт: Битые баклажаны — с куриной грудкой и моцареллой

Ингредиенты:

баклажаны — 2-3 шт.;

моцарелла — 80 г;

лук репчатый — 70 г;

помидор крупный — 150 г;

сыр твердых сортов — 100-120 г;

сметана — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

базилик сушеный — по вкусу;

грудка куриная — 300 г

Способ приготовления: Очень вкусные баклажаны к обеду или к ужину, главное в этом блюде-хорошенько отбить баклажаны.

У баклажан удаляем плодоножку, моем и обсушиваем их. Отбиваем хорошо баклажаны молотком для мяса плоской стороной(можно взять скалку или что-то другое подходящее). Баклажаны должны быть очень мягкими внутри и хорошо сжиматься при надавливании рукой, но кожура должна остаться неповрежденной.

Далее делаем надрез у баклажан и натираем их внутри солью, убираем пока в сторону.

Теперь приготовим начинку. Куриную грудку нарезаем небольшими кусочками и кладем в миску(можно использовать и другое мясо, либо фарш).

Репчатый лук очищаем и нарезаем небольшими кубиками, добавляем в грудку.

Моцареллу(берем ту, что в рассоле, а не для пиццы!) нарезаем кубиками.

На помидоре делаем крестообразный надрез, заливаем кипятком на 30 секунд, затем достаем, обдаем холодной водой, снимаем кожицу и нарезаем произвольными кусочками.

Добавляем сметану, солим, перчим и всыпаем сушеный базилик(можно добавить итальянские или прованские травы вместо базилика), хорошо все перемешиваем. Берем огнеупорную форму, фаршируем баклажаны получившейся начинкой, кладем в форму, вливаем примерно 0.5 стакана воды.

Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до готовности примерно 40 минут(время зависит от размера баклажанов и мяса, которое вы будете использовать). В конце приготовления посыпаем баклажаны натертым на крупную терку сыром и даем ему хорошо расплавиться.

Подавать баклажаны можно как самостоятельное блюдо, при желании, посыпав свежей зеленью.

Приятного Вам аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.