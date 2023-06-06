Рецепт: Блины из зеленой гречки — С лёгкой начинкой

Ингредиенты:

гречка зеленая — 150 гр.;

кефир 1% — 100 мл;

вода — 100 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

соль — 1 ч.л;

масло подсолнечное — 1 ч.л.

Способ приготовления: В продолжении рубрики рецептов из зелёной гречки, представляю Вашему вниманию закуску, а именно блины из зелёной гречки.

Для начала необходимо 150 грамм крупы хорошенько промыть, залить питьевой водой и оставить на пару часов.

После, сливаем воду, отправляем гречку в стакан блендера, к ней добавляем кефир

100 мл. воды, соль и 2 яйца

и перебивает до однородной консистенции.

Вот так легко и просто тесто для блинов готово.

Ставим на огонь блинную сковороду, добавляем несколько капель подсолнечного масла и жарим как обычные блинчики.

Блины получаются ажурные и очень вкусные, как по мне то мало чем отличаются от обычных, только состав другой. Кроме того, такие блинчики не навредят Вашей фигуре, так как в них нет глютена.

Для начинки я взяла сливочный сыр и натёртый свежий огурец или укроп. Вы можете экспериментировать на свой вкус.

Заворачиваем и можно кушать.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.