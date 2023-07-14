Рецепт: Борщ диетический — С индейкой, без картошки

Ингредиенты:

филе индейки — 400 г;

морковь — 1 шт;

свекла — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

чеснок — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу

Способ приготовления: Диетический борщ я варю периодически, когда с мужем мы решаем немного скинуть немного вес. Поэтому, тот рецепт, который я вам предлагаю, я использую постоянно.

Во-первых. готовится он очень быстро, а во-вторых, это вкусно и не требует больших затрат.

Для начала сварим бульон, так как у нас индейка, то бульон варится гораздо быстрее.

Морковь натереть на крупной терке.

Свеклу также натереть на крупной терке.

Перец болгарский нарезать мелко и тонко.

все ингредиенты поместить в варящийся бульон.

Для того, чтобы свекла сохранила по-максимуму свой цвет, добавить немного лимонного сока. Он у меня в маленькой бутылочке, это очень удобно, так как легко дозировать.

Готово отварное мясо мелко нарезаем.

Все отправляем в кастрюлю и варим еще некоторое кремя. После чего мелко нарезаем чеснок и отправляем его в кастрюлю с борщом.

Заметьте, что ни лука, ни капусты здесь нет, но, в принципе, эти овощи не сделаю диетический борщ более калорийным. Просто именно нам нравится именно такое сочетание овощей в супе.

Того количества лимонного сока, которое мы добавили, вполне достаточно для того, чтобы борщ имел свой неповторимый, свекольный цвет.

Получается очень вкусно, особенно, когда сидишь на диете. Особо радует скорость приготовления данного блюда.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.