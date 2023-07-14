Рецепт: Борщ диетический — С индейкой, без картошки

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Ингредиенты:
филе индейки — 400 г;
морковь — 1 шт;
свекла — 1 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
чеснок — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
соль — по вкусу;
лимонный сок — по вкусу
Способ приготовления: Диетический борщ я варю периодически, когда с мужем мы решаем немного скинуть немного вес. Поэтому, тот рецепт, который я вам предлагаю, я использую постоянно.
Во-первых. готовится он очень быстро, а во-вторых, это вкусно и не требует больших затрат.

Для начала сварим бульон, так как у нас индейка, то бульон варится гораздо быстрее.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Морковь натереть на крупной терке.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Свеклу также натереть на крупной терке.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Перец болгарский нарезать мелко и тонко.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

все ингредиенты поместить в варящийся бульон.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Для того, чтобы свекла сохранила по-максимуму свой цвет, добавить немного лимонного сока. Он у меня в маленькой бутылочке, это очень удобно, так как легко дозировать.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Готово отварное мясо мелко нарезаем.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Все отправляем в кастрюлю и варим еще некоторое кремя. После чего мелко нарезаем чеснок и отправляем его в кастрюлю с борщом.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Заметьте, что ни лука, ни капусты здесь нет, но, в принципе, эти овощи не сделаю диетический борщ более калорийным. Просто именно нам нравится именно такое сочетание овощей в супе.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Того количества лимонного сока, которое мы добавили, вполне достаточно для того, чтобы борщ имел свой неповторимый, свекольный цвет.

Рецепт: Борщ диетический - С индейкой, без картошки

Получается очень вкусно, особенно, когда сидишь на диете. Особо радует скорость приготовления данного блюда.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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