Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты — Секрет отличного красного цвета борща:)

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Ингредиенты:
капуста краснокочанная — половина кочана;
лук репчатый (среднего размера) — 2 шт.;
морковь — 2 шт.;
картофель — 7-8 шт.;
свекла — 2 шт.;
соль — по вкусу;
масло растительное — 30 мл;
перец душистый горошком — по вкусу;
гвоздика целая — по вкусу
Способ приготовления: В моей семье все любят борщ и готовы есть его хоть каждый день, но как-то раз не было в магазине подходящей хорошей белокочанной капусты, зато красная была. И решила я приготовить борщ на пробу из краснокочанной капусты, тем более что все равно собиралась её покупать для другого блюда.
Для борща взяла половину кочана красной капусты.

Борщ на скорую руку, лёгкий постный, без заморочек. В глубокой кастрюле на растительном масле обжариваем репчатый лук, нарезанный кубиком, и морковь, нарезанную небольшими брусочками.

Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты - Секрет отличного красного цвета борща:)

Затем добавляем картофель, нарезанный тонкой соломкой.

Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты - Секрет отличного красного цвета борща:)

Заливаем водой, добавляем соль и перец по вкусу, доводим до кипения.

Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты - Секрет отличного красного цвета борща:)

Свеклу нарезаем маленькими кубиками и добавляем в кастрюлю.

Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты - Секрет отличного красного цвета борща:)

Краснокочанную капусту мелко шинкуем и Добавляем к остальным овощам.

Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты - Секрет отличного красного цвета борща:)

В самом конце добавляем специи, у меня душистый перец горошком и целая гвоздика, буквально пару штук, мне нравится добавлять гвоздику в борщ. Также для вкуса и цвета можно положить томатную пасту. Доводим до кипения, периодически помешивая, и варим до готовности овощей около 25 минут.

Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты - Секрет отличного красного цвета борща:)

Борщ из краснокочанной капусты получается невероятно яркий, насыщенного красного цвета. Известно, что свекла теряет свой цвет, если борщ перекипит. С этим рецептом такого не случится. А по вкусу борщ из краснокочанной капусты совершенно ничем не отличается от обычного борща из белокочанной капусты.

Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты - Секрет отличного красного цвета борща:)

Время приготовления: 50 мин.

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