Рецепт: Борщ из краснокочанной капусты — Секрет отличного красного цвета борща:)

Ингредиенты:

капуста краснокочанная — половина кочана;

лук репчатый (среднего размера) — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

картофель — 7-8 шт.;

свекла — 2 шт.;

соль — по вкусу;

масло растительное — 30 мл;

перец душистый горошком — по вкусу;

гвоздика целая — по вкусу

Способ приготовления: В моей семье все любят борщ и готовы есть его хоть каждый день, но как-то раз не было в магазине подходящей хорошей белокочанной капусты, зато красная была. И решила я приготовить борщ на пробу из краснокочанной капусты, тем более что все равно собиралась её покупать для другого блюда.

Для борща взяла половину кочана красной капусты.

Борщ на скорую руку, лёгкий постный, без заморочек. В глубокой кастрюле на растительном масле обжариваем репчатый лук, нарезанный кубиком, и морковь, нарезанную небольшими брусочками.

Затем добавляем картофель, нарезанный тонкой соломкой.

Заливаем водой, добавляем соль и перец по вкусу, доводим до кипения.

Свеклу нарезаем маленькими кубиками и добавляем в кастрюлю.

Краснокочанную капусту мелко шинкуем и Добавляем к остальным овощам.

В самом конце добавляем специи, у меня душистый перец горошком и целая гвоздика, буквально пару штук, мне нравится добавлять гвоздику в борщ. Также для вкуса и цвета можно положить томатную пасту. Доводим до кипения, периодически помешивая, и варим до готовности овощей около 25 минут.

Борщ из краснокочанной капусты получается невероятно яркий, насыщенного красного цвета. Известно, что свекла теряет свой цвет, если борщ перекипит. С этим рецептом такого не случится. А по вкусу борщ из краснокочанной капусты совершенно ничем не отличается от обычного борща из белокочанной капусты.

Время приготовления: 50 мин.