Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне — летний борщ

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Ингредиенты:
щавель — пучек;
картофель — 2 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
яйца куриные — 3 шт;
чеснок — 2 зуб
Способ приготовления: Сегодня расскажу вам быстрый легкий летний борщ со щавелем на мясном бульоне. На днях я готовила фаршированный желудок и отваривала много мяса и требухи, остался бульон, его я и решила использовать.

Итак нам понадобится пучок щавеля, который хорошо промываем.

Также понадобятся самые простые овощи — картофель, лук и морковь, пару зубчиков чеснока.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Для щавельного борща нужно несколько яиц. Рассчитывайте количество яиц в зависимости от объема вашего бульона.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Все овощи почистим и помоем.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Картофель нарезаем кубиком.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Морковь также нарезаем кубиком, но можете натереть на терке.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Лук нарезаем кубиком.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Овощи отправляем в бульон и варим до готовности.

Из специй я использовала перец горошком и зерна кориандра.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

И стандартную готовую приправу вегета.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Перец и кориандр измельчаем.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Щавель нарезаем. И отправляем в кастрюлю с овощами.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

На свой объем борща я взяла три яйца.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Яйца разбиваем венчиком до однородной массы.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Подготовим все специи и приправы, чеснок натрем на терке, зелень мелко порежем. Отправляем в кастрюлю.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Вливаем сбитые яйца.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Перемешиваем и варим еще 5 минут.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Подаем со сметанкой.

Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне - летний борщ

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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