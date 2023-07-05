Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне — летний борщ

Ингредиенты:
щавель — пучек;
картофель — 2 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
яйца куриные — 3 шт;
чеснок — 2 зуб
Способ приготовления: Сегодня расскажу вам быстрый легкий летний борщ со щавелем на мясном бульоне. На днях я готовила фаршированный желудок и отваривала много мяса и требухи, остался бульон, его я и решила использовать.
Итак нам понадобится пучок щавеля, который хорошо промываем.
Также понадобятся самые простые овощи — картофель, лук и морковь, пару зубчиков чеснока.
Для щавельного борща нужно несколько яиц. Рассчитывайте количество яиц в зависимости от объема вашего бульона.
Все овощи почистим и помоем.
Картофель нарезаем кубиком.
Морковь также нарезаем кубиком, но можете натереть на терке.
Лук нарезаем кубиком.
Овощи отправляем в бульон и варим до готовности.
Из специй я использовала перец горошком и зерна кориандра.
И стандартную готовую приправу вегета.
Перец и кориандр измельчаем.
Щавель нарезаем. И отправляем в кастрюлю с овощами.
На свой объем борща я взяла три яйца.
Яйца разбиваем венчиком до однородной массы.
Подготовим все специи и приправы, чеснок натрем на терке, зелень мелко порежем. Отправляем в кастрюлю.
Вливаем сбитые яйца.
Перемешиваем и варим еще 5 минут.
Подаем со сметанкой.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.