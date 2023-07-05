Рецепт: Борщ с щавелем на мясном бульоне — летний борщ

Ингредиенты:

щавель — пучек;

картофель — 2 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

яйца куриные — 3 шт;

чеснок — 2 зуб

Способ приготовления: Сегодня расскажу вам быстрый легкий летний борщ со щавелем на мясном бульоне. На днях я готовила фаршированный желудок и отваривала много мяса и требухи, остался бульон, его я и решила использовать.

Итак нам понадобится пучок щавеля, который хорошо промываем.

Также понадобятся самые простые овощи — картофель, лук и морковь, пару зубчиков чеснока.

Для щавельного борща нужно несколько яиц. Рассчитывайте количество яиц в зависимости от объема вашего бульона.

Все овощи почистим и помоем.

Картофель нарезаем кубиком.

Морковь также нарезаем кубиком, но можете натереть на терке.

Лук нарезаем кубиком.

Овощи отправляем в бульон и варим до готовности.

Из специй я использовала перец горошком и зерна кориандра.

И стандартную готовую приправу вегета.

Перец и кориандр измельчаем.

Щавель нарезаем. И отправляем в кастрюлю с овощами.

На свой объем борща я взяла три яйца.

Яйца разбиваем венчиком до однородной массы.

Подготовим все специи и приправы, чеснок натрем на терке, зелень мелко порежем. Отправляем в кастрюлю.

Вливаем сбитые яйца.

Перемешиваем и варим еще 5 минут.

Подаем со сметанкой.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.