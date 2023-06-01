Рецепт: Брауни — Без муки, масла и сахара. Полезные сладости.

Ингредиенты:

банан — 2 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

какао — 25 гр.;

разрыхлитель теста — 5 гр.

Способ приготовления: Приветствую любителей сладенького. Сегодня готовлю десерт, который готовится на раз два три и кстати его можно даже на ночь с чашечкой зелёного чая. Поверьте, небольшой кусочек такого тортика никак не навредит нашей фигуре, а наоборот порадует вкусовые рецепторы и Вам не захочется переедать или поесть на ночь конфеты.

Давайте готовить.

Первым делом берём бананы, они должны быть очень спелыми, разминаем их вилкой.

Затем разбиваем два яйца

перемешиваем вилкой, а после взбиваем миксером до однородности.

Отмеряем 20 гр. какао и добавляем в тесто, затем также взбиваем миксером. Кстати не забудьте добавить разрыхлитель теста.

Вот такая масса у нас получилась.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Как всегда выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками.

Вот такой тортик у меня получился.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ВЫПЕКАНИЯ ДАЙТЕ БРАУНИ ОСТЫТЬ, Затем ТОЛЬКО ВЫНИМАЙТЕ ИЗ ФОРМЫ.

Теперь украшаем и подаём к чаю.

Я использую два варианта украшения:

1. Сахарная пудра

2. Растопленный шоколад

Текстура брауни очень нежная, воздушная и приятная. Каждый кусочек просто тает во рту.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.