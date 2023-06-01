Рецепт: Брауни — Без муки, масла и сахара. Полезные сладости.

Ингредиенты:
банан — 2 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
какао — 25 гр.;
разрыхлитель теста — 5 гр.
Способ приготовления: Приветствую любителей сладенького. Сегодня готовлю десерт, который готовится на раз два три и кстати его можно даже на ночь с чашечкой зелёного чая. Поверьте, небольшой кусочек такого тортика никак не навредит нашей фигуре, а наоборот порадует вкусовые рецепторы и Вам не захочется переедать или поесть на ночь конфеты.
Давайте готовить.
Первым делом берём бананы, они должны быть очень спелыми, разминаем их вилкой.
Затем разбиваем два яйца
перемешиваем вилкой, а после взбиваем миксером до однородности.
Отмеряем 20 гр. какао и добавляем в тесто, затем также взбиваем миксером. Кстати не забудьте добавить разрыхлитель теста.
Вот такая масса у нас получилась.
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Как всегда выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками.
Вот такой тортик у меня получился.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ВЫПЕКАНИЯ ДАЙТЕ БРАУНИ ОСТЫТЬ, Затем ТОЛЬКО ВЫНИМАЙТЕ ИЗ ФОРМЫ.
Теперь украшаем и подаём к чаю.
Я использую два варианта украшения:
1. Сахарная пудра
2. Растопленный шоколад
Текстура брауни очень нежная, воздушная и приятная. Каждый кусочек просто тает во рту.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.