Рецепт булки с вишней и шоколадом, который приготовит даже начинающий

Рыхлые, сладкие булочки – это всегда запах детства. Вкус, который нельзя забыть. Почему бы не приготовить их своими руками и съесть с теплым молоком или кофе? Ну-ка готовить!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Надоели завтраки с оладий или бутербродов? Предлагаем заняться домашней выпечкой и приготовить ароматные булочки. Начинкой будут вишни и шоколад.

Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом

Подайте их со стаканом какао или молока, чаем или компотом. Такое домашнее лакомство станет настоящим наслаждением, как для детей, так и для взрослых.

Рецепт булочек с вишнями и шоколадом

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 400 граммов муки;

– 2 яйца;

– 120 граммов молока;

– 50 граммов сахара;

– 15 граммов свежих дрожжей.

Для начинки:

– 500 граммов вишни;

– 50 граммов сахара;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– шоколад.

Приготовление:

Сначала делаем опару. Дрожжи смешиваем с сахаром, теплым молоком и ложкой муки. Перемешаем и даем постоять в тепле 10 – 15 минут.

Далее просто смешиваем все ингредиенты, указанные в рецепте до однородности и немного вымешаем тесто. Накрываем и даем постоять час в тепле.

Готовим начинку. Вишню чистим, засыпаем сахаром и ставим вариться на плиту на медленном огне. Она даст много сока. Хорошо увариваем и если нужно, то загущаем крахмалом. Начинка должна быть очень густой, потому что от этого зависит результат.

Когда тесто подошло, обходим его и делим на 2 части. Раскатываем каждую, как для рулета, в длину. Смазываем начинкой и скручиваем в рулет. Разрезаем его на две части и формируем.

Выкладываем в форму, ждем еще 20 минут, смазываем желтком и запекаем при 180 примерно 30 – 40 минут.

Поливаем растопленным шоколадом и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сэндвич с яйцом.