Рецепты Рецепт булки с вишней и шоколадом, который приготовит даже начинающий По Admin - 13 августа, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Рыхлые, сладкие булочки – это всегда запах детства. Вкус, который нельзя забыть. Почему бы не приготовить их своими руками и съесть с теплым молоком или кофе? Ну-ка готовить! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Надоели завтраки с оладий или бутербродов? Предлагаем заняться домашней выпечкой и приготовить ароматные булочки. Начинкой будут вишни и шоколад. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Подайте их со стаканом какао или молока, чаем или компотом. Такое домашнее лакомство станет настоящим наслаждением, как для детей, так и для взрослых. Рецепт булочек с вишнями и шоколадом Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты для теста: – 400 граммов муки; – 2 яйца; – 120 граммов молока; – 50 граммов сахара; – 15 граммов свежих дрожжей. Для начинки: – 500 граммов вишни; – 50 граммов сахара; – 10 граммов кукурузного крахмала; – шоколад. Приготовление: Сначала делаем опару. Дрожжи смешиваем с сахаром, теплым молоком и ложкой муки. Перемешаем и даем постоять в тепле 10 – 15 минут. Далее просто смешиваем все ингредиенты, указанные в рецепте до однородности и немного вымешаем тесто. Накрываем и даем постоять час в тепле. Готовим начинку. Вишню чистим, засыпаем сахаром и ставим вариться на плиту на медленном огне. Она даст много сока. Хорошо увариваем и если нужно, то загущаем крахмалом. Начинка должна быть очень густой, потому что от этого зависит результат. Когда тесто подошло, обходим его и делим на 2 части. Раскатываем каждую, как для рулета, в длину. Смазываем начинкой и скручиваем в рулет. Разрезаем его на две части и формируем. Выкладываем в форму, ждем еще 20 минут, смазываем желтком и запекаем при 180 примерно 30 – 40 минут. Поливаем растопленным шоколадом и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сэндвич с яйцом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Бандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуБыстрый торт со сметанным кремом. Рецепт за 15 минут: без выпечки и без духовкиОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомВозвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремомИзысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодами