Рецепт: Булочки из псиллиума — С кабачком

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт;

кабачок — 200 гр.;

льняная мука — 50 гр.;

мука кокосовая — 50 гр.;

соль — щепотка;

специи — по вкусу;

псиллиум — 10 гр.;

разрыхлитель теста — 1 ч.л

Способ приготовления: На просторах интернета заметила интересный рецепт булочек из псиллиума на основе кабачка. Попробовала- понравилось, поэтому делюсь с Вами.

Ранее Я уже готовила булочки из псиллиума, если Вы не видели оставлю для Вас ссылку Булочки из псиллиума

Давайте начинать.

Для начала возьмите кабачок, нарежьте небольшими кубиками, поместите в блендер, добавьте яйца и хорошенько перекрутить до однородной жидкой консистенции.

Сюда же добавляем соль и любимые специи. Лично я добавила только соль.

Теперь добавляем сухие ингредиенты. Льняной муки у меня не было, поэтому я перемолола семена льна

Затем добавляем кокосовую муку, псиллиум и разрыхлитель теста.

Хорошенько перемешиваем и оставляем отдыхать на 30 минут.

После формируем небольшие булочки, для удобства смочите руки водой.

отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут. Если верхушка будет гореть, накройте сверху фольгой. Мне это не понадобилось.

Вот какие булочки у меня получились

Оставляем до полного остывания и можно разрезать

Будочки получились пористые, мягкие, вкусные, а самое главное без вреда для фигуры. Такие булочки можно кушать вместо хлеба или использовать для гамбургеров.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.