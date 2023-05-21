Рецепт: Булочки из псиллиума — С кабачком

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Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт;
кабачок — 200 гр.;
льняная мука — 50 гр.;
мука кокосовая — 50 гр.;
соль — щепотка;
специи — по вкусу;
псиллиум — 10 гр.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л
Способ приготовления: На просторах интернета заметила интересный рецепт булочек из псиллиума на основе кабачка. Попробовала- понравилось, поэтому делюсь с Вами.

Ранее Я уже готовила булочки из псиллиума, если Вы не видели оставлю для Вас ссылку Булочки из псиллиума
Давайте начинать.
Для начала возьмите кабачок, нарежьте небольшими кубиками, поместите в блендер, добавьте яйца и хорошенько перекрутить до однородной жидкой консистенции.

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Сюда же добавляем соль и любимые специи. Лично я добавила только соль.
Теперь добавляем сухие ингредиенты. Льняной муки у меня не было, поэтому я перемолола семена льна

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Затем добавляем кокосовую муку, псиллиум и разрыхлитель теста.

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Хорошенько перемешиваем и оставляем отдыхать на 30 минут.

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

После формируем небольшие булочки, для удобства смочите руки водой.

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут. Если верхушка будет гореть, накройте сверху фольгой. Мне это не понадобилось.
Вот какие булочки у меня получились

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Оставляем до полного остывания и можно разрезать

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Рецепт: Булочки из псиллиума - С кабачком

Будочки получились пористые, мягкие, вкусные, а самое главное без вреда для фигуры. Такие булочки можно кушать вместо хлеба или использовать для гамбургеров.
Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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