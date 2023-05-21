Рецепт: Булочки из псиллиума — С кабачком

Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт;
кабачок — 200 гр.;
льняная мука — 50 гр.;
мука кокосовая — 50 гр.;
соль — щепотка;
специи — по вкусу;
псиллиум — 10 гр.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л
Способ приготовления: На просторах интернета заметила интересный рецепт булочек из псиллиума на основе кабачка. Попробовала- понравилось, поэтому делюсь с Вами.
Ранее Я уже готовила булочки из псиллиума, если Вы не видели оставлю для Вас ссылку Булочки из псиллиума
Давайте начинать.
Для начала возьмите кабачок, нарежьте небольшими кубиками, поместите в блендер, добавьте яйца и хорошенько перекрутить до однородной жидкой консистенции.
Сюда же добавляем соль и любимые специи. Лично я добавила только соль.
Теперь добавляем сухие ингредиенты. Льняной муки у меня не было, поэтому я перемолола семена льна
Затем добавляем кокосовую муку, псиллиум и разрыхлитель теста.
Хорошенько перемешиваем и оставляем отдыхать на 30 минут.
После формируем небольшие булочки, для удобства смочите руки водой.
отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут. Если верхушка будет гореть, накройте сверху фольгой. Мне это не понадобилось.
Вот какие булочки у меня получились
Оставляем до полного остывания и можно разрезать
Будочки получились пористые, мягкие, вкусные, а самое главное без вреда для фигуры. Такие булочки можно кушать вместо хлеба или использовать для гамбургеров.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.