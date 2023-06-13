Рецепт: Булочки «Лакомка» из творожного теста — Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Ингредиенты:

кефир — 600 мл;

творог домашний мягкий (из кефира) — 300 г;

шоколад молочный пористый — 90 г;

кондитерская посыпка — для украшения;

дрожжи быстродействующие — 8 г;

вода — 20 мл;

корица молотая — 2 ст.л.;

сахар — 150 г;

манная крупа — 800 г;

яблочное варенье-повидло — 400 г

Способ приготовления: Рецепт мягких пышных булочек из творожного дрожжевого теста с яблочной начинкой. Это один из моих любимых рецептов теста, никогда не подводит, всегда удачно получается.

Дрожжевое тесто на творог получается невероятно мягким и пушистым.

Для теста берём кефир комнатной температуры любой жирности. Выливаем в глубокую емкость для смешивания.

Добавляем 300 граммов домашнего творога, творог лучше брать мягкий, пастообразный, тогда его не нужно будет перебирать через сито и он полностью растворится в тесте.

Заранее разводим дрожжи в небольшом количестве воды, хоть они и быстродействующие, я предпочитаю разводить в воде, а не насыпать сухими.

Добавляем немного соли и взбиваем творог с кефиром при помощи венчика.

Добавляем сахар и молотую корицу.

Затем вливаем разведенные дрожжи и просеиваем манную крупу.

Замешиваем тесто руками, оно должно получиться мягким и липким, добавлять лишней муки или манки не нужно.

Готовое тесто накрывает чистой тканью и оставляем в теплом месте для подъёма.

Примерно через час тесто вот так хорошо поднялось.

Тесто подошло, можно обменять и начинать формировать булочки.

Руки и стол слегка смазываем растительным маслом, выкладываем тесто.

Раскатываем тесто в большой прямоугольный пласт, не очень тонко.

Смазываем вареньем. У меня осталась баночка домашнего яблочного варенья-повидла с зимы, решила использовать его для начинки.

И сворачиваем аккуратно тесто в рулет.

Затем формируем из рулета круглые булочки. Дети учились делать булочки, поэтому получилось, как получилось:)

Но каждый старался изо всех сил:)

Выкладываем на противень, смазанный сливочным маслом, ставим в тёплую духовку, выпекаем при температуре 160 градусов около 20-25 минут.

Долго держать не нужно, как зарумянятся, так и готовы. После выпечки все булочки выровнялись, поднялись, стали румяными, пышными и красивыми, даже те, которые в сыром виде выглядели не очень…

Для глазури растапливаем молочный шоколад, я беру пористый, он быстрее тает. Плитку шоколада ломаем в пакет и опускаем пакет в кипяток, периодически разминая тающий шоколад.

Растопленным шоколадом поливаем булочки, когда они немного остынут. Можно поливать прямо на противне, чтобы меньше посуды пачкать.

Пока ещё шоколад не застыл, украшаем кондитерской посылкой.

Все булочки у нас получились индивидуальными, так как каждый выбирал посыпку, которая нравится.

Булочки хорошо поднялись и увеличились в объёме, какое тесто пышное, видно даже на краях булочки, даже не разламывая.

А в разломе булочки получились просто прелестными.

Мягкое и пышное творожное тесто и сочная ароматная яблочная начинка, нет ничего вкуснее!

Вот такая «лакомка» у нас получилась к чаю.

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.