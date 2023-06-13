Рецепт: Булочки «Лакомка» из творожного теста — Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

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Ингредиенты:
кефир — 600 мл;
творог домашний мягкий (из кефира) — 300 г;
шоколад молочный пористый — 90 г;
кондитерская посыпка — для украшения;
дрожжи быстродействующие — 8 г;
вода — 20 мл;
корица молотая — 2 ст.л.;
сахар — 150 г;
манная крупа — 800 г;
яблочное варенье-повидло — 400 г
Способ приготовления: Рецепт мягких пышных булочек из творожного дрожжевого теста с яблочной начинкой. Это один из моих любимых рецептов теста, никогда не подводит, всегда удачно получается.

Дрожжевое тесто на творог получается невероятно мягким и пушистым.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Для теста берём кефир комнатной температуры любой жирности. Выливаем в глубокую емкость для смешивания.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Добавляем 300 граммов домашнего творога, творог лучше брать мягкий, пастообразный, тогда его не нужно будет перебирать через сито и он полностью растворится в тесте.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Заранее разводим дрожжи в небольшом количестве воды, хоть они и быстродействующие, я предпочитаю разводить в воде, а не насыпать сухими.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Добавляем немного соли и взбиваем творог с кефиром при помощи венчика.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Добавляем сахар и молотую корицу.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Затем вливаем разведенные дрожжи и просеиваем манную крупу.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Замешиваем тесто руками, оно должно получиться мягким и липким, добавлять лишней муки или манки не нужно.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Готовое тесто накрывает чистой тканью и оставляем в теплом месте для подъёма.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Примерно через час тесто вот так хорошо поднялось.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Тесто подошло, можно обменять и начинать формировать булочки.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Руки и стол слегка смазываем растительным маслом, выкладываем тесто.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Раскатываем тесто в большой прямоугольный пласт, не очень тонко.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Смазываем вареньем. У меня осталась баночка домашнего яблочного варенья-повидла с зимы, решила использовать его для начинки.
И сворачиваем аккуратно тесто в рулет.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Затем формируем из рулета круглые булочки. Дети учились делать булочки, поэтому получилось, как получилось:)
Но каждый старался изо всех сил:)

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Выкладываем на противень, смазанный сливочным маслом, ставим в тёплую духовку, выпекаем при температуре 160 градусов около 20-25 минут.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Долго держать не нужно, как зарумянятся, так и готовы. После выпечки все булочки выровнялись, поднялись, стали румяными, пышными и красивыми, даже те, которые в сыром виде выглядели не очень…

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Для глазури растапливаем молочный шоколад, я беру пористый, он быстрее тает. Плитку шоколада ломаем в пакет и опускаем пакет в кипяток, периодически разминая тающий шоколад.
Растопленным шоколадом поливаем булочки, когда они немного остынут. Можно поливать прямо на противне, чтобы меньше посуды пачкать.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Пока ещё шоколад не застыл, украшаем кондитерской посылкой.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Все булочки у нас получились индивидуальными, так как каждый выбирал посыпку, которая нравится.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Булочки хорошо поднялись и увеличились в объёме, какое тесто пышное, видно даже на краях булочки, даже не разламывая.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

А в разломе булочки получились просто прелестными.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Мягкое и пышное творожное тесто и сочная ароматная яблочная начинка, нет ничего вкуснее!

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Вот такая «лакомка» у нас получилась к чаю.

Рецепт: Булочки "Лакомка" из творожного теста - Рецепт дрожжевого творожного теста, булочки с яблочным вареньем, с шоколадной глазурью.

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.

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