Рецепт: Быстрая пицца на сковороде — С куринным филе

Ингредиенты:
куриное филе грудки — 100 гр.;
яйца куриные — 1 шт.;
сметана — 3 ст.л;
кефир 2,5% — 2 ст.л;
мука пшеничная — 5 ст.л.;
томаты — 1 шт;
сыр твердый — 20 гр.
Способ приготовления: Для меня это самый универсальный рецепт быстрой пиццы. Легко, просто и вкусно.
Начнём с того, что возьмём яйцо и слегка взбиваем с помощью венчика.
Далее добавляем сметану и кефир.
тщательно перемешиваем до однородности. Сюда же добавляем соль и специи по вкусу.
Теперь берём пять столовых ложек муки и доводим тесто до консистенции как на оладьи.
Вот и всё. Ставим сковороду на огонь, смазываем каплей подсолнечного масла и выкладываем тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности. Старайтесь сделать так, что бы толщина была одинаковая.
Пока тесто схватывается, готовим начинку. У меня отварное куриное филе, помидор и сыр.
Переворачиваем нашу основу, убавляет огонь и начинаем розлаживать начинку.
Тонким слоем наносим майонез и кетчуп, далее филе, помидор и сыр. Накрываем и готовим несколько минут.
Снимаем с огня и подаём к столу.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.