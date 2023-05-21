Рецепт: Быстрая пицца на сковороде — С куринным филе

Ингредиенты:

куриное филе грудки — 100 гр.;

яйца куриные — 1 шт.;

сметана — 3 ст.л;

кефир 2,5% — 2 ст.л;

мука пшеничная — 5 ст.л.;

томаты — 1 шт;

сыр твердый — 20 гр.

Способ приготовления: Для меня это самый универсальный рецепт быстрой пиццы. Легко, просто и вкусно.

Начнём с того, что возьмём яйцо и слегка взбиваем с помощью венчика.

Далее добавляем сметану и кефир.

тщательно перемешиваем до однородности. Сюда же добавляем соль и специи по вкусу.

Теперь берём пять столовых ложек муки и доводим тесто до консистенции как на оладьи.

Вот и всё. Ставим сковороду на огонь, смазываем каплей подсолнечного масла и выкладываем тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности. Старайтесь сделать так, что бы толщина была одинаковая.

Пока тесто схватывается, готовим начинку. У меня отварное куриное филе, помидор и сыр.

Переворачиваем нашу основу, убавляет огонь и начинаем розлаживать начинку.

Тонким слоем наносим майонез и кетчуп, далее филе, помидор и сыр. Накрываем и готовим несколько минут.

Снимаем с огня и подаём к столу.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.