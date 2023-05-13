Рецепт: Быстрый бутербродный завтрак — С сыром фета, помидорами и колбасой.

Ингредиенты:

хлеб тостовый — 6 ломтиков;

помидор крупный — 1 шт.;

оливки зеленые консервированные — для подачи;

колбаса копченая — 200 г;

сыр фета — 200 г

Способ приготовления: Если немного пофантазировать, то из обычных продуктов могут получиться вкусные праздничные бутерброды для воскресного завтрака, например.

Берём ломтики белого тостового хлеба и слегка обжариваем на сухой сковороде без масла. Пока обжаривается хлеб, подготавливаем начинку. Ветчину или любую колбасу, у нас краковская, нарезаем тонкими кружочками.

Выкладываем кружочки колбаски на теплый обжаренный ломтик хлеба.

Сыр фета нарезаем пластинами и выкладываем поверх колбасы.

Один крупный помидор разрезаем пополам и нарезаем тонкими ломтиками. Выкладываем поверх сыра по три-четыре штучки.

Таким же образом готовим остальные бутерброды столько, сколько потребуется. Перед подачей можно украсить оливками. Вкусные и сытные бутерброды к завтраку готовы.

Время приготовления: 10 мин.