Рецепт: Бутерброды горячие с ветчиной — в духовке

Ингредиенты:

ветчина — 150 грамм;

кетчуп — по вкусу;

горчица — 1 ч. ложка;

перец черный молотый — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

батон нарезной — половина;

сыр моцарелла для выпечки — по вкусу

Способ приготовления: Приветики, всем! Предлагаю приготовить вкусный и простой ужин. Сегодня будут горячие бутерброды.

Все готовят их по-разному. Я предпочитаю быстрый универсальный вариант из минимума продуктов.

Итак, что понадобится. Приготовим ветчину. Ее необходимо порезать вначале соломкой, а затем маленькими кубиками, буквально со стороной 0,3 см, можно сказать, что это ювелирная работа.

Нарезаем меленько ветчину.

Репчатый лук очищаем, промываем и нарезаем мелким кубиком также.

В тарелку отправляем лук и ветчину.

Сюда же натираем сыр моцареллу на средней тёрке. Чтобы сыр лучше натирался его нужно подморозить.

Далее выдавливаем из тюбика кетчуп по вкусу.

Также поступаем с майонезом. Добавляем немного для соединения ингредиентов и вкуса.

Теперь настал черед секретного ингредиента для пикантности. Это горчица, обычная без зёрен.

Все ингредиенты тщательно перемешиваем и перчим по вкусу.

Теперь просто наносим или намазываем наш «паштет» на ломтики батона.

Так поступаем с каждым ломтиком батона, пока не закончится намазка. Выкладываем все бутерброды на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Запекаем наши бутерброды на умеренном огне минут двенадцать или пятнадцать до готовности и румяности. Не передержите, чтобы хлебушек не слишком пересушить.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.