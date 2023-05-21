Рецепт: Бутерброды горячие с ветчиной — в духовке

Ингредиенты:
ветчина — 150 грамм;
кетчуп — по вкусу;
горчица — 1 ч. ложка;
перец черный молотый — по вкусу;
лук репчатый — 1 шт.;
майонез — по вкусу;
батон нарезной — половина;
сыр моцарелла для выпечки — по вкусу
Способ приготовления: Приветики, всем! Предлагаю приготовить вкусный и простой ужин. Сегодня будут горячие бутерброды.
Все готовят их по-разному. Я предпочитаю быстрый универсальный вариант из минимума продуктов.
Итак, что понадобится. Приготовим ветчину. Ее необходимо порезать вначале соломкой, а затем маленькими кубиками, буквально со стороной 0,3 см, можно сказать, что это ювелирная работа.
Нарезаем меленько ветчину.
Репчатый лук очищаем, промываем и нарезаем мелким кубиком также.
В тарелку отправляем лук и ветчину.
Сюда же натираем сыр моцареллу на средней тёрке. Чтобы сыр лучше натирался его нужно подморозить.
Далее выдавливаем из тюбика кетчуп по вкусу.
Также поступаем с майонезом. Добавляем немного для соединения ингредиентов и вкуса.
Теперь настал черед секретного ингредиента для пикантности. Это горчица, обычная без зёрен.
Все ингредиенты тщательно перемешиваем и перчим по вкусу.
Теперь просто наносим или намазываем наш «паштет» на ломтики батона.
Так поступаем с каждым ломтиком батона, пока не закончится намазка. Выкладываем все бутерброды на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Запекаем наши бутерброды на умеренном огне минут двенадцать или пятнадцать до готовности и румяности. Не передержите, чтобы хлебушек не слишком пересушить.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.