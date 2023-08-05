Рецепт: Черничный коктейль — По-домашнему

Ингредиенты:

черника лесная — 0,5литра;

молоко — 1 литр;

сахар — 150грамм

Способ приготовления:

Доброго времени суток!

Сегодня набрали черники в лесу и решили сделать вкуснейший черничный коктейль.

Моем, перебираем ягоды черники. В блендер наливает свежего холодного молока, можно сливки, кладём сахар-песок. Интенсивно взбиваем коктейль. Он получается очень красивого фиолетового цвета. По желанию можно положить кубики льда.

Развиваем в красивые высокие стаканы. Вставляем трубочки для коктейля.

В жаркую летнюю погоду самое то побаловать детей и себя таким вкусным и полезным десертом. Черника очень полезна для зрения и повышает иммунитет. Обязательно ещё будем готовить такой коктейль. Приятного аппетита!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.