Рецепт: Цукаты и сироп из клубники — для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

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Ингредиенты:
клубника свежая — 400 грамм;
сахар — 200 грамм;
вода — 50 мл;
лимонная кислота — четверть чайной ложки
Способ приготовления: Всем, привет! Сейчас сезон клубники. И все стараются полакомиться красивой, ароматной и полезной ягодой, а также приготовить запасы на зиму. Существует множество всяких вкусностей из клубники. А сегодня я предлагаю приготовить потрясающую вкусности — цукаты из клубники. Их можно будет использовать самостоятельно или для украшения и обогащения вкусом разных блюд.

Приступаем. Для цукатов нужна плотная, не водянистая, небольшая ягода. Отмеряем клубнику, должно быть 400 грамм. Моем ее, плодоножки не убираем, чтобы ягода не напиталась лишней влагой. Из сахара, лимонной кислоты и воды варим сироп. В кипящий сироп отправляем клубнику.
Следим, чтоб каждая ягодка полностью погрузилась в сироп.

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Варим две или три минуты и отставляем остывать до полного охлаждения. Крышкой не накрываем.

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Когда клубника полностью остынет, опять ставим на плиту и варим ещё пару тройку минут после закипания. Отставляем полностью остывать. Должно пройти примерно три часа между варками.

Далее сливаем клубничный сироп. Вылавливаем ягодки. Посмотрите какой красивый и ароматный сироп!

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Сироп доводим до кипения и отправляем туда ягоды. Варим уже последний раз в течение 10 минут. Остужаем ягоды в сиропе.

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Когда ягодки остынут, помогая ложечкой, вытаскиваем каждую за хвостик и раскладываем для сушки.

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Сущим до готовности. У всех этот процесс протекает по-разному. Зависит от погоды. У меня сушатся цукаты в обычной сушилкеиз сетки на балконе. Можно сушить и в духовке при температуре 80-90 градусов.

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Получается очень вкусное лакомство! Сироп тоже сливаем. Он ещё пригодится!)

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Желаю приятных и ароматных заготовок! Мира в ваши дома!

Рецепт: Цукаты и сироп из клубники - для украшения тортов, пирожных, десертов и к чаю

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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