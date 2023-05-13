Рецепт: Дамлама из говядины и овощей — просто, вкусно и полезно

Ингредиенты:

картофель — 12 шт;

морковь — 2 шт;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ч.л.;

специи — по вкусу;

лук репчатый — 2 шт;

масло растительное — 2-3 ст.л.;

капуста белокочанная — 300 г;

болгарский перец красный — 1 шт;

зеленый болгарский перец — 1 шт;

мясо (говядина) — 500-700 г

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня расскажу, как готовит наша семья узбекское блюдо «Дамлама». Также это блюдо иногда называют «димлама» или «дамляма». Название исходит от узбекского глагола «dimlamoq», что в переводе означает «приготовлять на пару, тушить». Оно очень простое в приготовление, все ингредиенты слоями выкладываются в казан и тушатся в течении часа-полтора. Ваше время уйдет только на чистку и нарезку, а нарезка крупная, картошку, например, ставим даже целой, не разрезая. И получается очень ароматной, вкусной и самое главное — полезной. Когда я стала готовить дамламу таким вот способом, который вы сможете прочитать ниже, особенно вкусным получается мясо, да и в целом все блюдо очень вкусное и ароматное. Такому способу меня научила сестра и теперь очень часто на нашем столе именно такой вариант обеда/ужина. Советую всем приготовить это прекрасное блюдо узбекской кухни!

Для приготовления нужны будут следующие продукты: мясо (у меня говядина, но также хорошо сюда подходит и баранина, желательно брать пожирнее) — 500-700 г, 2 лука среднего размера, 2 моркови, красный и зеленый болгарский перец по 1 шт (у меня были замороженные с прошлого сезона), 12 мелких-средних картошек (брать большие нежелательно, лучше взять маленькие и не разрезая ставить в казан в процессе приготовления; если же в холодильнике только большие — то разрезать пополам), капусты 300-400 г, 2 зубчика чеснока, растительное масло около 2-3 ст. л. и 1 ч. л. томатной пасты. Также соль и специи по вкусу. Соли я ставлю около 0,5 ст. л., а из специй у меня розмарин 0,5-1 веточка, хмели-сунели и паприка по 2 ч. л., также черный молотый перец. По желанию можно еще добавить в блюдо тыкву и баклажаны. Из такого количества ингредиентов у меня выходит блюдо примерно на 5 порций.

Теперь приготовление. Очищаем и промываем все овощи: лук, морковь, болгарский перец, чеснок, капусту и картошку. Картошку пока оставляем в воде, чтобы не потемнела.

Далее будем резать и сразу перекладывать в кастрюлю с толстым дном или казан. В кастрюлю я налила немного растительного масла и положила первым слоем нарезанное на средние кубики мясо. Мясо поперчила, добавила нарезанные кружочками 2 зубчика чеснока и розмарин.

Далее нарезаем 1 луковицу полукольцами и ставим в кастрюлю вторым слоем.

Морковь режем крупно — делим на 8 частей, и отравляем в казан.

После моркови идет картошка. Ставим ее целой в кастрюлю, немного поливаем растительным маслом и посыпаем специями. Я посыпала около 1 ч. л. хмели-сунели и 1 ч. л. паприки.

Далее нарезаем второй оставшийся лук также полукольцами и ставим его сверху на картошку.

Последний слой будет из капусты и болгарского перца. Красный и зеленый болгарский перец достаточно разрезать пополам, капусту также не стоит мельчить, я режу довольно крупно. Капусту также можно немного полить растительным маслом и обязательно добавить специи. Специи у меня такие же, как и у картошки — хмели-сунели и паприка по 1 ч. л. Затем примерно в 200 мл кипятка размешиваем соль, 1 ч. л. томатной пасты и выливаем на наши овощи с мясом. Ставим на максимальный газ и ждем когда закипит. После закипания уменьшаем огонь до среднего и тушим 1-1,5 часа.

Готовое блюдо раскладываем по тарелкам и посыпаем любимой зеленью. Хорошо еще есть дамламу с горячей узбекской лепешкой и каким-нибудь свежим салатом. Одним из таких салатов узбекской кухни является салат «ачучук» из репчатого лука и помидора.

Ну а на этом у меня все. Желаю всем приятного аппетита и успехов на кухне! До новых кулинарных рецептов!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.