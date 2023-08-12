Рецепты Рецепт дерунов в горшке — как приготовить привычное блюдо по-новому По Admin - 12 августа, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Какое самое популярное блюдо из картофеля вы знаете? Да, это деруны, но не простые. Мы предлагаем их приготовить в горшках с мясом и овощами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Деруны в горшке – старинное блюдо украинской кухни. Если вы никогда не готовили их в духовке с мясом, обязательно попробуйте это очень вкусно. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Подавайте их на стол обязательно горячими, ведь так вы почувствуете не только непревзойденный вкус, но и аромат. Рецепт дерунов в горшке. Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 4 больших картофелины; – 1 средняя луковица; – 1 яйцо; – 2 ложки муки; – соль; – черный молотый перец. Для зажарки: – 300 – 400 граммов свинины; – 1 средняя луковица; – 1 морковь. Для соуса: – 300 граммов сметаны; – 100 граммов сливок; – соль; – мускатный орех; – 150 граммов твердого сыра. Приготовление: Для зажарки разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки свинины до золотистой корочки. Лук нарезаем полукольцами, морковь – полумесяцами или мелкой соломкой. Добавляем овощи в сковороду со свининой, немного обжариваем. Накрываем все крышкой и тушим 10 – 15 минут. Для дерунов натираем картофель и лук на мелкой терке. Добавляем яйцо, муку, сливки, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем драники на сковороде с маслом по обе стороны к румяной корочке. Выкладываем готовые деруны в горшки (по 5 – 6 штук в каждый), чередуя слоями с мясом и овощами. Для соуса смешиваем сметану со сливками, сдабриваем специями и поливаем блюдо. Затираем все сыром и запекаем в духовке при 200 градусах 15 – 20 минут. Можно выложить драники на тарелочку, а можно есть прямо из горшка. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закуску из баклажанов. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Французский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляСладкий пирог на каждый день. Бьёт все рекорды по скорости приготовленияЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхНастоящий украинский десерт: готовим закарпатские гомбовцы