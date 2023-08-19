Рецепт: Десертные помидоры — По-домашнему

Ингредиенты:

томаты — 2кг;

лук репчатый — 4головки;

масло растительное — 8ст.л.;

соль — по вкусу;

перец горошком — по вкусу;

сахар — 8ст.л.;

уксус 9% — 4ст.л.;

лавровый лист — 6листочков;

желатин — 4ст.л.

Способ приготовления:

Доброго хорошего всем дня!

Сегодня сделаем десертные помидорки на зиму. Очень вкусно.

Помыть хорошо помидоры сорта сливка.

Режем пополам. Лук репчатый чисти, режем кольцами.

Банки я взяла литровые. Стерилизуем и банки, и крышки.

На дно каждой банки кладём перец горошком, лавровый лист. Помидоры закладываем аккуратно, чередуя со слоем лука. Желатин заливаем холодной водой, чтобы разбух.

В кастрюлю наливаем воды, кладём соль 1 ст. л., сахар 3 ст. л., желатин. Кипятим. Добавляем в банку. Добавляем 1 ст. л. уксуса. Закатываем крышку машинкой. Переворачиваем. Накрываем теплым одеялом. Оставляем до остывания. Получается очень вкусная закуска на зиму. Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.