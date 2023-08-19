Рецепт: Десертные помидоры — По-домашнему

Ингредиенты:
томаты — 2кг;
лук репчатый — 4головки;
масло растительное — 8ст.л.;
соль — по вкусу;
перец горошком — по вкусу;
сахар — 8ст.л.;
уксус 9% — 4ст.л.;
лавровый лист — 6листочков;
желатин — 4ст.л.
Способ приготовления:
Доброго хорошего всем дня!
Сегодня сделаем десертные помидорки на зиму. Очень вкусно.
Помыть хорошо помидоры сорта сливка.
Режем пополам. Лук репчатый чисти, режем кольцами.
Банки я взяла литровые. Стерилизуем и банки, и крышки.
На дно каждой банки кладём перец горошком, лавровый лист. Помидоры закладываем аккуратно, чередуя со слоем лука. Желатин заливаем холодной водой, чтобы разбух.
В кастрюлю наливаем воды, кладём соль 1 ст. л., сахар 3 ст. л., желатин. Кипятим. Добавляем в банку. Добавляем 1 ст. л. уксуса. Закатываем крышку машинкой. Переворачиваем. Накрываем теплым одеялом. Оставляем до остывания. Получается очень вкусная закуска на зиму. Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.