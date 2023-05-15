Рецепт: Диетическое овсяное печенье — Из хлопьев «4 злака» с творогом, без сахара, без муки и манки, и лишнего жира.

Ингредиенты:

тыква мускатная сладкая — 400 г;

хлопья овсяные 4 злака — 450 г;

творог домашний мягкий — 250 г;

кефир 1% — 100 мл;

соль — щепотка;

шоколадные капли — для украшения

Способ приготовления: Рецепт вкусного и полезного домашнего печенья из тыквы и овсяных хлопьев с творогом. Без сахара и лишнего жира. Печём полезные сладости.

У меня есть замороженная тыква, мускатная, она достаточно сладкая, поэтому сахар в этом рецепте не потребуется. Размораживаем тыкву.

Добавляем творог. Творог у меня как всегда свой, домашний, из кефира. Он достаточно мягкий, без крупинок, поэтому перетирать через сито не стала.

К творогу и тыкве всыпаем овсяные хлопья. Точнее, у меня мультизлаковая смесь, хлопья «4 злака», крупные, для варки. Но так даже лучше, ещё полезнее.

Вливаем 100 мл обезжиренного кефира, добавляем щепотку соли и объединяем все ингредиенты в однородную массу при помощи погружного блендера.

Противень можно ничем не смазывать, это печенье не пристаёт, не прилипает, сахара в нем нет, пеку такое печенье не первый раз — проверено!

Набираем массу при помощи столовой ложки, смоченной в холодной воде, и выкладываем небольшие порции теста на противень.

Решили украсить немного шоколадными каплями. Шоколад это, конечно, небольшое отступление от нашего полезного диетического рецепта, но здесь его совсем чуть-чуть:)

Выпекаем при температуре 150-160 градусов около 10-12 минут.

Долго выпекать не нужно, чтобы не пересушить печенье, иначе оно станет жёстким. Готовое печенье снимаем с противня и перекладываем на тарелку.

Как я и говорила, овсяное печенье без сахара легко снимается с противня, не прилипает, поэтому можно выпекать его и без пергамента, и без смазывания формы.

Внутри печенье остаётся мягким и нежным, с хрустящей корочкой.

Печенье смели моментально, у меня получилось 35 штук, а младшие дети делали вот такие сэндвичи со сметаной, это, конечно, совсем уже не диетический вариант, но зато как вкусно)))

Время приготовления: 30 мин.