Рецепт: Джем из апельсинов — Вкусно , просто.

Ингредиенты:

апельсины — 2 кг;

лимон — 1 шт;

сахар — 1 кг

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

В этом году у нас практически не уродили фрукты. а вот апельсины появились в магазине свежайшие и по очень низкой цене.

Поэтому заготовки вполне можно сделать из этих экзотических фруктов.

Апельсины очень тщательно мою, просушиваю. Из шкорок я сварю Цукаты для добавления в пироги и кексы.

Надрезаю на сегменты шкурки апельсинов и снимаю их.

Очищаю таким образом все апельсины.

Теперь раскрываю на дольки все апельсины, выбираю из долек семечки.

Добавляю сахар .

Пробиваю блендером.

Очищаю лимон.

Разрезаю и вынимаю все косточки. Это нужно сделать очень тщательно, так как косточка даёт горечь.

Добавляю лимон в пробитые апельсины.

Теперь окончательно всё пробиваю до однородной массы.

Перекладываю в таз для варки и довожу до кипения.

После остывания опять довожу до кипения. Так делаю несколько раз.

Перемешиваю. что бы не осело на дно.

Джем густеет и на 4 рез после закипания раскладываю по баночкам и закручиваю крышками.

Очень вкусно утром на завтрак на булочку.

А ещё я джем из цитрусовых использую в торты на прослойку.

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.