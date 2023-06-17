Рецепт: Джем из апельсинов — Вкусно , просто.

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Admin
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Ингредиенты:
апельсины — 2 кг;
лимон — 1 шт;
сахар — 1 кг
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
В этом году у нас практически не уродили фрукты. а вот апельсины появились в магазине свежайшие и по очень низкой цене.
Поэтому заготовки вполне можно сделать из этих экзотических фруктов.

Апельсины очень тщательно мою, просушиваю. Из шкорок я сварю Цукаты для добавления в пироги и кексы.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Надрезаю на сегменты шкурки апельсинов и снимаю их.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Очищаю таким образом все апельсины.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Теперь раскрываю на дольки все апельсины, выбираю из долек семечки.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Добавляю сахар .

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Пробиваю блендером.

Очищаю лимон.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Разрезаю и вынимаю все косточки. Это нужно сделать очень тщательно, так как косточка даёт горечь.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Добавляю лимон в пробитые апельсины.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Теперь окончательно всё пробиваю до однородной массы.
Перекладываю в таз для варки и довожу до кипения.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

После остывания опять довожу до кипения. Так делаю несколько раз.
Перемешиваю. что бы не осело на дно.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Джем густеет и на 4 рез после закипания раскладываю по баночкам и закручиваю крышками.

Рецепт: Джем из апельсинов - Вкусно , просто.

Очень вкусно утром на завтрак на булочку.
А ещё я джем из цитрусовых использую в торты на прослойку.

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.

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