Рецепт: Домашний хлебный квас — идеален от жажды!

Ингредиенты:

вода — 2,8л;

хлеб — 100 гр;

сухие дрожжи — 1 ч.л.;

сахар — 3 ст.л.;

квас сухой — 3 ст.л.

Способ приготовления: Лето в самом разгаре, и еще пару месяцев, как минимум, оно продлится)). Это очень радует! Вот и сезон всевозможных жаждоутоляющих напитков начался. У меня в числе первых таких напитков — это квас. Даже, могу сказать, что квас для меня летом — это напиток №1. И на втором месте, разумеется, чистая холодная вода. Так вот, разливной квас я крайне редко покупаю, так как, его вкус меня обычно не устраивает. А готовлю квас самостоятельно (из покупного сухого) уже много лет. Это очень-очень просто, но не очень быстро. Хотя, трое суток (полная готовность кваса) — это не так уж и долго. Зато, это 100% будет вкусно и качественно. А ингредиентов, как видите, нужно минимум, и себестоимость аж трехлитровой банки кваса — почти ничего. Ну просто клад! И просто класс! Ну что, начнем?

1) Первым делом, готовим закваску.

На понадобится поллитра кипяченой воды комнатной температуры, в которой полностью растворяем дрожжи и только чайную ложку сахара, остальной — через сутки. Хлеб я взяла белый, так как, ржаного не было, и это не принципиально. Проверено, на вкус кваса это не влияет. И на белом, и на ржаном хлебе квас получается одинаково изумительного вкуса!

2) Переливаем воду с дрожжами и сахаром в поллитровую баночку,

туда же кладем хлеб, закрываем банку капроновой крышкой. Оставляем на солнце (на балконе, на окне, во дворе част. дома) на сутки для брожения. В процессе брожения крышка начнет приоткрываться, тогда можно прикрыть баночку блюдцем. Значит, процесс проходит успешно, скоро пора будет добавлять остальные ингредиенты.

3) Остальные ингредиенты — это сухой квас и сахар.

4) Переливаем нашу суточную закваску в трехлитровую банку, высыпаем туда сухой квас и сахар, тщательно перемешиваем.

5) Доливаем кипяченую воду комнатной температуры до «плечиков» банки (можно полнее, чем у меня на фото, я потом еще долила), закрываем капроновой крышкой. Оставляем на солнце или просто в тепле на трое суток. Несмотря на советы во многих рецептах, что достаточно одних суток и квас готов, но это не работает! Суточный квас будет незрелым и не вкусным. Будет иметь привкус и запах дрожжей. Квас должен «вызреть» на солнышке 3-4 суток. Даже ему снесет крышку на 2-е сутки, но он еще не готов. Если крышка уже слетела, с характерным «бахом», вместо нее на горлышко наложите х/б ткань и закрепите ее резинкой. Не марлей, а именно х/б. Тогда мошка не заведется.

6) На третьи-четвертые сутки бодрящий и вкуснейший квас готов. Остается его только процедить через 3 слоя марли, перелить в другую 3-литровую банку и хранить в холодильнике. Хранится он запросто и 10 дней, может, и дольше… Но у меня он так долго не задерживается.

Насыщенный янтарный цвет квас приобретает уже на вторые сутки и подкрашивать его жженным сахаром не нужно (ну, по желанию). Вот такой супер-напиток получается: прост в приготовлении, хорош в хранении, а в утолении жажды и для окрошки — ему просто нет равных!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.