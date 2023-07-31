Рецепт: Домашний кетчуп на зиму — С базиликом

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Ингредиенты:
перец красный сладкий — 0,5 кг;
томаты — 3,5 кг;
чеснок — 100 гр.;
перец горький — по вкусу;
яблоки — 400 гр.;
соль — 3 ст.л.;
сахар — 2 ст.л.;
уксус 6% — 1 ст.;
базилик — по вкусу
Способ приготовления: С августа по октябрь природа приносит нам самые вкусные овощи в щедрых количествах. Сразу хочется всю эту красоту собрать и сохранить до тех времен, когда станет холодно и голо. Конечно, в магазинах урожай кетчупа есть круглый год, но кетчуп, сделанный своими руками, хранит особое тепло.

Для такого кетчупа нам потребуется полкило очищенного красного сладкого перца.

Еще нужно взять три с половиной килограмма помидоров.

Рецепт: Домашний кетчуп на зиму - С базиликом

Берём сто граммов очищенного чеснока и немного очень острого сушеного красного перца. Количество перца тут указано исключительно по вкусу, поскольку каждый отдельно взятый перец обладает своей индивидуальной остротой. Мой оказался слишком острым.

Рецепт: Домашний кетчуп на зиму - С базиликом

Берём четыреста граммов яблок. Они у меня уже очищены от сердцевины и порезаны на небольшие кусочки. Для удобства взвешивания я их положила в плотный пластиковый пакет.

Рецепт: Домашний кетчуп на зиму - С базиликом

Прокручиваем все ингредиенты через мясорубку в кастрюлю, ставим кастрюлю на сильный огонь и доводим до кипения, а затем понижаем нагрев до среднего и варим кетчуп полчаса, периодически помешивая.
После этого добавляем свежий базилик.

Рецепт: Домашний кетчуп на зиму - С базиликом

Теперь в кастрюлю кладём три столовые ложки соли, две столовые ложки сахара и медленно варим, помешивая, еще пятнадцать минут. Перед окончанием приготовления вливаем в кастрюлю стакан шестипроцентного уксуса.

Рецепт: Домашний кетчуп на зиму - С базиликом

Сваренный кетчуп снимаем с нагрева и пробиваем погружным блендером до гладкого однородного состояния. Хотя, если не пробивать, то получится не привычный по консистенции кетчуп, а просто томатный соус.

Готовый кетчуп разливаем по стерилизованным баночкам, закрываем крышками и остужаем. Хранить их лучше в прохладном месте, но опыт показывает, что и при комнатной температуре такой домашний кетчуп хранится прекрасно.

Рецепт: Домашний кетчуп на зиму - С базиликом

Хороших заготовок!

Время приготовления: 3 ч.

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