Рецепт: Домашний кетчуп на зиму — С базиликом

Ингредиенты:

перец красный сладкий — 0,5 кг;

томаты — 3,5 кг;

чеснок — 100 гр.;

перец горький — по вкусу;

яблоки — 400 гр.;

соль — 3 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

уксус 6% — 1 ст.;

базилик — по вкусу

Способ приготовления: С августа по октябрь природа приносит нам самые вкусные овощи в щедрых количествах. Сразу хочется всю эту красоту собрать и сохранить до тех времен, когда станет холодно и голо. Конечно, в магазинах урожай кетчупа есть круглый год, но кетчуп, сделанный своими руками, хранит особое тепло.

Для такого кетчупа нам потребуется полкило очищенного красного сладкого перца.

Еще нужно взять три с половиной килограмма помидоров.

Берём сто граммов очищенного чеснока и немного очень острого сушеного красного перца. Количество перца тут указано исключительно по вкусу, поскольку каждый отдельно взятый перец обладает своей индивидуальной остротой. Мой оказался слишком острым.

Берём четыреста граммов яблок. Они у меня уже очищены от сердцевины и порезаны на небольшие кусочки. Для удобства взвешивания я их положила в плотный пластиковый пакет.

Прокручиваем все ингредиенты через мясорубку в кастрюлю, ставим кастрюлю на сильный огонь и доводим до кипения, а затем понижаем нагрев до среднего и варим кетчуп полчаса, периодически помешивая.

После этого добавляем свежий базилик.

Теперь в кастрюлю кладём три столовые ложки соли, две столовые ложки сахара и медленно варим, помешивая, еще пятнадцать минут. Перед окончанием приготовления вливаем в кастрюлю стакан шестипроцентного уксуса.

Сваренный кетчуп снимаем с нагрева и пробиваем погружным блендером до гладкого однородного состояния. Хотя, если не пробивать, то получится не привычный по консистенции кетчуп, а просто томатный соус.

Готовый кетчуп разливаем по стерилизованным баночкам, закрываем крышками и остужаем. Хранить их лучше в прохладном месте, но опыт показывает, что и при комнатной температуре такой домашний кетчуп хранится прекрасно.

Хороших заготовок!

Время приготовления: 3 ч.