Рецепт: Дранбургер — с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

яйца куриные — 2 шт;

укроп — 20 гр;

паприка копченая — 3 гр;

мука — 2 ст ложки;

ветчина нарезка — 10 шт;

сыр плавленый в пластинках — 10 шт

Способ приготовления: Идея на миллион — воплощение за 500 рублей. Если вы хотите удивить своих близких, то воспроизведите рецепт дранбургера. В простом варианте объяснения это драники с начинкой.

Для начала подготовим основу — картофель, лук и морковь.

Пропускаем это все через мясорубку.

Отожмем немного влагу, добавим соль и два куриных яйца.

Следом добавляем укроп и копченую паприку.

Перемешиваем и следом добавляем две столовые ложки муки.

Теперь подготовим ветчину (откроем упаковку нарезки).

И с сыром сделаем то же самое.

А далее начинаем готовить наши дранбургеры. Первую часть основы выкладываем в сковороду круглыми формами.

Переворачиваем, когда основа схватится, и выкладываем на каждую по кружку ветчины.

Через пару минут выкладываем еще сыр сверху.

Сверху выкладываем еще основу из картофеля, лука и моркови.

Переворачиваем и продолжаем обжаривать их с каждой стороны по несколько минут. Такие процедуры продолжаем несколько раз, пока есть основа и внутренние ингредиенты для начинки.

Выкладываем все обжаренное на тарелку и сразу зовем любимых к столу, ибо это блюдо вкуснее всего есть горячим, пока оно с пылу, с жару. А специально для того, чтобы вы оценили, как сыр соединяет все в единое целое, прикрепляю одно фото сбоку.

Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.