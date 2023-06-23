Рецепт: Дранбургер — с ветчиной и сыром

Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
яйца куриные — 2 шт;
укроп — 20 гр;
паприка копченая — 3 гр;
мука — 2 ст ложки;
ветчина нарезка — 10 шт;
сыр плавленый в пластинках — 10 шт
Способ приготовления: Идея на миллион — воплощение за 500 рублей. Если вы хотите удивить своих близких, то воспроизведите рецепт дранбургера. В простом варианте объяснения это драники с начинкой.
Для начала подготовим основу — картофель, лук и морковь.
Пропускаем это все через мясорубку.
Отожмем немного влагу, добавим соль и два куриных яйца.
Следом добавляем укроп и копченую паприку.
Перемешиваем и следом добавляем две столовые ложки муки.
Теперь подготовим ветчину (откроем упаковку нарезки).
И с сыром сделаем то же самое.
А далее начинаем готовить наши дранбургеры. Первую часть основы выкладываем в сковороду круглыми формами.
Переворачиваем, когда основа схватится, и выкладываем на каждую по кружку ветчины.
Через пару минут выкладываем еще сыр сверху.
Сверху выкладываем еще основу из картофеля, лука и моркови.
Переворачиваем и продолжаем обжаривать их с каждой стороны по несколько минут. Такие процедуры продолжаем несколько раз, пока есть основа и внутренние ингредиенты для начинки.
Выкладываем все обжаренное на тарелку и сразу зовем любимых к столу, ибо это блюдо вкуснее всего есть горячим, пока оно с пылу, с жару. А специально для того, чтобы вы оценили, как сыр соединяет все в единое целое, прикрепляю одно фото сбоку.
Приятного всем аппетита!
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.