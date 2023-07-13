Рецепт: Фаршированные блинчики — сочные блинчики с мясом индейки в сливочном соусе

Ингредиенты:

лук репчатый — 300 грамм;

филе грудки индейки — 600 грамм;

масло растительное (для теста) — 1 столовые ложки;

соевый соус — 1 столовые ложки;

крахмал кукурузный — 1 столовая ложка;

сливки 10-20% — 100 мл;

мускатный орех молотый — щепотка;

молоко — 500 мл;

кипящая вода — 500 мл;

мука — 350 грамм;

яйца куриные — 1 штука;

сахар — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!

Блины, блинчики — их любят многие, с начинками и без, и наша семья не исключение!)

Блинчики без начинки любят дети и муж, самый любимый вариант вишневый сироп домашний и сгущенка)

А с начинками все любят мясные блинчики — они более сытные, вкусные и у нас они всегда очень сочные!

Вот такие красавчики в итоге у нас получаются!

Первым делом нужно приготовить начинку:

Лук мелко нарезать. На разогретую сковороду добавить 1-2 ложки растительного масла и 10-20 грамм сливочного масла.

Рекомендую не убирать сливочное масло, так лук будет намного вкуснее:)

Высыпаем лук и пассеруем 7-10 минут до готовности, через пару минут можно немного посолить лук и добавить щепочку сахара!!! так быстрее приготовится и немного карамелизуется, во вкусе сахар ощущаться не будет…

Когда лук будет готов, перекладываем его в емкость.

Филе индейки перекрутить на мясорубке, средний размер.

На разогретую сковороду отправляем 1 столовую ложку растительного масла и выкладываем фарш.

На сильном огне обжариваем, постоянно помешивая.

Нам нужно добиться, чтобы фарш полностью схватился и побелел. Внутри он будет еще сыроват, но такая технология позволит сохранить сочность внутри)

Когда фарш полностью схватился, то добавляем соль и перец по вкусу, 1-2 столовые ложки соевого соуса — это придаст красивый оттенок и потрясающий вкус и аромат нашему блюду.

Перемешиваем и добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала — он нам нужен, чтобы немного загустить соус.

И теперь вводит сливки! можно брать любой процент жирности, у меня сегодня 10 %.

Также добавляем щепотку молотого мускатного ореха — он прекрасно дружит со сливочными соусами)

Тушим несколько минут, постоянно помешивая, до загустения соуса.

Я так проверяю — лопаткой раздвигаю массу на сковороде и если она сразу не стекает обратно, значит все готово)

К фаршу добавляем наш лук, перемешиваем и начинка для блинчиков готова!

Теперь займемся тестом для блинчиков:

Для теста взбиваем яйца с солью и сахаром, далее смешиваем молоко и горячую воду ( в отдельной емкости) и добавляем 1/3 от всего объема жидкости — это примерно 300-350 мл. и 1/2 от всего объема муки.

Замешиваем густое тесто.

Далее в два-три приема добавляем муку и жидкость, пока не закончится весь объем.

В самом конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла прямо в тесто. Перемешиваем. Можно сразу выпекать блинчики, ждать не нужно, так как мы использовали горячую воду!!! и клейковина в тесте образовалась сразу. Если используете холодную воду/молоко, то нужно подождать 30-60 минут.

Выпекаю на разогретой сковороде по 1 минутке с каждой стороны, блинчики получаются тоненькими, ажурными, очень вкусными!

Смазываю скороводу маслом за все время 2-3 раза ( ватный диск смоченный маслом) в остальное время пекутся блинчики прекрасно без масла.

Ну и осталось дело за малым — нафаршировать блинчики мясной начинкой!

Я делаю так: с краю выкладываю столовую ложку с горкой начинки, подворачиваю снизу и по краями закручиваю.

Вот такие конвертики у меня получаются. Они уже готовы и можно кушать так. Но мы любим немного обжарить с каждой стороны.

Тогда получается еще вкуснее)

Блинчики получаются очень вкусными, непременно попробуйте!

Сытные, сочные, вкусные!

Ну и как всегда полный видеорецепт на моем кулинарном канале:)

Видео:

Время приготовления: 2 ч.