Рецепт: Фаршированные блинчики — сочные блинчики с мясом индейки в сливочном соусе

Ингредиенты:
лук репчатый — 300 грамм;
филе грудки индейки — 600 грамм;
масло растительное (для теста) — 1 столовые ложки;
соевый соус — 1 столовые ложки;
крахмал кукурузный — 1 столовая ложка;
сливки 10-20% — 100 мл;
мускатный орех молотый — щепотка;
молоко — 500 мл;
кипящая вода — 500 мл;
мука — 350 грамм;
яйца куриные — 1 штука;
сахар — 2 столовые ложки;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!
Блины, блинчики — их любят многие, с начинками и без, и наша семья не исключение!)
Блинчики без начинки любят дети и муж, самый любимый вариант вишневый сироп домашний и сгущенка)
А с начинками все любят мясные блинчики — они более сытные, вкусные и у нас они всегда очень сочные!
Вот такие красавчики в итоге у нас получаются!
Первым делом нужно приготовить начинку:
Лук мелко нарезать. На разогретую сковороду добавить 1-2 ложки растительного масла и 10-20 грамм сливочного масла.
Рекомендую не убирать сливочное масло, так лук будет намного вкуснее:)
Высыпаем лук и пассеруем 7-10 минут до готовности, через пару минут можно немного посолить лук и добавить щепочку сахара!!! так быстрее приготовится и немного карамелизуется, во вкусе сахар ощущаться не будет…
Когда лук будет готов, перекладываем его в емкость.
Филе индейки перекрутить на мясорубке, средний размер.
На разогретую сковороду отправляем 1 столовую ложку растительного масла и выкладываем фарш.
На сильном огне обжариваем, постоянно помешивая.
Нам нужно добиться, чтобы фарш полностью схватился и побелел. Внутри он будет еще сыроват, но такая технология позволит сохранить сочность внутри)
Когда фарш полностью схватился, то добавляем соль и перец по вкусу, 1-2 столовые ложки соевого соуса — это придаст красивый оттенок и потрясающий вкус и аромат нашему блюду.
Перемешиваем и добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала — он нам нужен, чтобы немного загустить соус.
И теперь вводит сливки! можно брать любой процент жирности, у меня сегодня 10 %.
Также добавляем щепотку молотого мускатного ореха — он прекрасно дружит со сливочными соусами)
Тушим несколько минут, постоянно помешивая, до загустения соуса.
Я так проверяю — лопаткой раздвигаю массу на сковороде и если она сразу не стекает обратно, значит все готово)
К фаршу добавляем наш лук, перемешиваем и начинка для блинчиков готова!
Теперь займемся тестом для блинчиков:
Для теста взбиваем яйца с солью и сахаром, далее смешиваем молоко и горячую воду ( в отдельной емкости) и добавляем 1/3 от всего объема жидкости — это примерно 300-350 мл. и 1/2 от всего объема муки.
Замешиваем густое тесто.
Далее в два-три приема добавляем муку и жидкость, пока не закончится весь объем.
В самом конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла прямо в тесто. Перемешиваем. Можно сразу выпекать блинчики, ждать не нужно, так как мы использовали горячую воду!!! и клейковина в тесте образовалась сразу. Если используете холодную воду/молоко, то нужно подождать 30-60 минут.
Выпекаю на разогретой сковороде по 1 минутке с каждой стороны, блинчики получаются тоненькими, ажурными, очень вкусными!
Смазываю скороводу маслом за все время 2-3 раза ( ватный диск смоченный маслом) в остальное время пекутся блинчики прекрасно без масла.
Ну и осталось дело за малым — нафаршировать блинчики мясной начинкой!
Я делаю так: с краю выкладываю столовую ложку с горкой начинки, подворачиваю снизу и по краями закручиваю.
Вот такие конвертики у меня получаются. Они уже готовы и можно кушать так. Но мы любим немного обжарить с каждой стороны.
Тогда получается еще вкуснее)
Блинчики получаются очень вкусными, непременно попробуйте!
Сытные, сочные, вкусные!
Ну и как всегда полный видеорецепт на моем кулинарном канале:)
Видео:
Время приготовления: 2 ч.