Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде — Со сметаной и кетчупом

Ингредиенты:

макароны для фаршировки — 500 грамм;

фарш — 500 грамм;

яйца куриные — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт;

сметана — 3 ст.л.;

томатная паста — 5 ст.л.;

вода — 400 мл;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Ингредиенты необходимые для приготовления

Сначала приготовлю фарш. Он у меня уже разморожен

Репчатый лук я заранее очистила от шелухи и нарезала максимально мелко

В фарш я добавила соль, перец, острый перец Чили, молотый чеснок. Специи можно добавить любые. И так же разбила в фарш яйцо

Добавила к нему лук

И очень тщательно перемешала

Возьму крупные ракушки и нафарширую их этим фаршем

У меня вышло 35 штук

Специально выложила на столе 5 в ряду, чтобы посчитать)))

Но на порцию нужно как минимум 5… значит всего будет где-то 6 порций, не много…

Выложу нафаршированные макароны в сковороду

(У меня даже все поместились)

Соус

Для приготовления соуса, которым я буду заливать макароны понадобится только перемешать сметану и томатную пасту (я заменила на кетчуп), залить водой и поперчить, посолить. (Такой же соус делаю для фаршированного перца и голубцов)

В небольшую миску добавляю сметану и кетчуп

Добавляю соль и перец

Разбавляю водой

Хорошо перемешиваю

Заливаю получившимся соусом макароны, которые уже ждут в сковородке.

Макароны должны быть почти полностью покрыты

Теперь осталось только потушить на небольшом огне в течении 40 минут.

До готовности макарон

Фаршированные макароны готовы!

В разрезе:

Даже сыр сверху не тёрла, хотя, возможно, будет ещё вкуснее. А можно украсить зеленью. А можно и то и другое)))

Единственное, что непривычно — это слишком много фарша и слишком мало гарнира, а хотелось бы наоборот. Поэтому эти макароны я ела с макаронами))))

И ещё макароны развариваются, а фарш наоборот уваривается, поэтому фарш может выпадать из макарон в готовом виде.

Макароны получаются вкусными и соусом залиты банально простым, но придаёт это очень интересный вкус, я таким соусом заливаю Фаршированный перец в томатном соусе

И готовлю так уже 6 лет, как и эти прекрасные голубцы, ведь перцы и голубцы всегда готовятся вместе, как вареники и пельмени))) — Оригинальные голубцы — очень необычный рецепт голубцов

Надеюсь, что была полезной!:)

Время приготовления: 30 мин.