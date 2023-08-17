Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде — Со сметаной и кетчупом

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Ингредиенты:
макароны для фаршировки — 500 грамм;
фарш — 500 грамм;
яйца куриные — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт;
сметана — 3 ст.л.;
томатная паста — 5 ст.л.;
вода — 400 мл;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу
Способ приготовления: Ингредиенты необходимые для приготовления

Сначала приготовлю фарш. Он у меня уже разморожен
Репчатый лук я заранее очистила от шелухи и нарезала максимально мелко

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

В фарш я добавила соль, перец, острый перец Чили, молотый чеснок. Специи можно добавить любые. И так же разбила в фарш яйцо

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Добавила к нему лук

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

И очень тщательно перемешала

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Возьму крупные ракушки и нафарширую их этим фаршем

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

У меня вышло 35 штук

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Специально выложила на столе 5 в ряду, чтобы посчитать)))
Но на порцию нужно как минимум 5… значит всего будет где-то 6 порций, не много…

Выложу нафаршированные макароны в сковороду

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

(У меня даже все поместились)

Соус
Для приготовления соуса, которым я буду заливать макароны понадобится только перемешать сметану и томатную пасту (я заменила на кетчуп), залить водой и поперчить, посолить. (Такой же соус делаю для фаршированного перца и голубцов)

В небольшую миску добавляю сметану и кетчуп

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Добавляю соль и перец

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Разбавляю водой

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Хорошо перемешиваю

Заливаю получившимся соусом макароны, которые уже ждут в сковородке.

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Макароны должны быть почти полностью покрыты

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Теперь осталось только потушить на небольшом огне в течении 40 минут.
До готовности макарон

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Фаршированные макароны готовы!

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

В разрезе:

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Даже сыр сверху не тёрла, хотя, возможно, будет ещё вкуснее. А можно украсить зеленью. А можно и то и другое)))

Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде - Со сметаной и кетчупом

Единственное, что непривычно — это слишком много фарша и слишком мало гарнира, а хотелось бы наоборот. Поэтому эти макароны я ела с макаронами))))

И ещё макароны развариваются, а фарш наоборот уваривается, поэтому фарш может выпадать из макарон в готовом виде.

Макароны получаются вкусными и соусом залиты банально простым, но придаёт это очень интересный вкус, я таким соусом заливаю Фаршированный перец в томатном соусе

И готовлю так уже 6 лет, как и эти прекрасные голубцы, ведь перцы и голубцы всегда готовятся вместе, как вареники и пельмени))) — Оригинальные голубцы — очень необычный рецепт голубцов

Надеюсь, что была полезной!:)

Время приготовления: 30 мин.

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