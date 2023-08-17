Рецепт: Фаршированные макароны на сковороде — Со сметаной и кетчупом

Ингредиенты:
макароны для фаршировки — 500 грамм;
фарш — 500 грамм;
яйца куриные — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт;
сметана — 3 ст.л.;
томатная паста — 5 ст.л.;
вода — 400 мл;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу
Способ приготовления: Ингредиенты необходимые для приготовления
Сначала приготовлю фарш. Он у меня уже разморожен
Репчатый лук я заранее очистила от шелухи и нарезала максимально мелко
В фарш я добавила соль, перец, острый перец Чили, молотый чеснок. Специи можно добавить любые. И так же разбила в фарш яйцо
Добавила к нему лук
И очень тщательно перемешала
Возьму крупные ракушки и нафарширую их этим фаршем
У меня вышло 35 штук
Специально выложила на столе 5 в ряду, чтобы посчитать)))
Но на порцию нужно как минимум 5… значит всего будет где-то 6 порций, не много…
Выложу нафаршированные макароны в сковороду
(У меня даже все поместились)
Соус
Для приготовления соуса, которым я буду заливать макароны понадобится только перемешать сметану и томатную пасту (я заменила на кетчуп), залить водой и поперчить, посолить. (Такой же соус делаю для фаршированного перца и голубцов)
В небольшую миску добавляю сметану и кетчуп
Добавляю соль и перец
Разбавляю водой
Хорошо перемешиваю
Заливаю получившимся соусом макароны, которые уже ждут в сковородке.
Макароны должны быть почти полностью покрыты
Теперь осталось только потушить на небольшом огне в течении 40 минут.
До готовности макарон
Фаршированные макароны готовы!
В разрезе:
Даже сыр сверху не тёрла, хотя, возможно, будет ещё вкуснее. А можно украсить зеленью. А можно и то и другое)))
Единственное, что непривычно — это слишком много фарша и слишком мало гарнира, а хотелось бы наоборот. Поэтому эти макароны я ела с макаронами))))
И ещё макароны развариваются, а фарш наоборот уваривается, поэтому фарш может выпадать из макарон в готовом виде.
Макароны получаются вкусными и соусом залиты банально простым, но придаёт это очень интересный вкус, я таким соусом заливаю Фаршированный перец в томатном соусе
И готовлю так уже 6 лет, как и эти прекрасные голубцы, ведь перцы и голубцы всегда готовятся вместе, как вареники и пельмени))) — Оригинальные голубцы — очень необычный рецепт голубцов
Надеюсь, что была полезной!:)
Время приготовления: 30 мин.