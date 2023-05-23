Рецепт: ФАРШИРОВАННЫЙ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЧИК — По-домашнему

Ингредиенты:
перец болгарский — 18 шт.;
лук репчатый — 3 шт.;
рис — 1 стакан;
томатная паста — 2 ст.л.;
перец черный молотый — 1 ч.л.;
паприка молотая — 2 ст.л.;
соль — по вкусу;
сахар — 1 ст.л.;
чеснок — 4 зубчика;
тимьян сушеный — по вкусу;
масло для жарки — 5 ст.л.;
фарш свино-говяжий — 1 кг.;
морковь — 1 шт,;
тмин — пол чайной ложки;
кубик магги — 1 шт.;
лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления: Просто обожаю фаршированные перцы и очень часто готовлю их в сезон созревания болгарских перцев. Чаще готовлю из зеленых плотных плодов летом.
Итак, подготавливаем наши перчики. Моем тщательно и вырезаем плодоножку вместе с семенами.
Далее, занимаемся начинкой.
Рис отвариваем до полуготовности, а фарш складываем в глубокую миску-тазик. Фарш может быть любой! Если вы берете баранину, то идеально, как специя подойдет зира. Ее нужно бросить в баранину по вкусу и размешать.
Но у нас фарш свино-говяжий,
поэтому добавляем половину чайной ложки черного молотого перца, 1 столовую ложку молотой паприки, сладкой. Если любите остринку в блюдах, то закиньте 1 чайную ложку молотого чили и добавляем соль по вкусу. Выдавливаем 2 зубика чеснока в фарш и забрасываем сваренный рис. Режем мелко лук. Все перемешиваем.
Начиняем наши перчики по самое горлышко до отказа, плотно утрамбовывая ложечкой. Но я делаю это руками, так удобнее.
Перцы можно заморозить, а можно приготовить сразу.
Откладываем начиненные перцы в сторону и занимаемся приготовлением зажарки. Это самое интересное!
Разогреваем масло и закидываем в казан мелко нарезанный лук, начинаем жарить.
Казан у меня старый, боевой, но я его не променяю ни на какой супер новый!
Сразу же, добавляем вкусные специи, а это тимьян тушенный и тмин.
Пусть прожарятся.
Далее, кладем морковь, порезанную мелким брусочком и снова жарим.
Добавляем сахар, паприку, черный молотый перец, чили, соль, кубик магги, и томатную пасту.
Немного ждем и укладываем перцы ровненько, чтоб все поместились в казан.
Теперь заливаем кипятком, чтобы все перцы были покрыты и выдавливаем чеснок. Закрываем крышку и ждем, когда наши перцы приготовятся.
Попробуйте юшку на вкус. Если чего-то не хватает, то добавьте на ваш вкус.
У меня на приготовление уходит примерно 30 минут.
Подают перцы с бульоном. Он, кстати, очень вкусный получается! Украшают зеленью и кушают со сметаной.
Время приготовления: 1 ч. 20 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.