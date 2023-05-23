Рецепт: ФАРШИРОВАННЫЙ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЧИК — По-домашнему

Ингредиенты:

перец болгарский — 18 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

рис — 1 стакан;

томатная паста — 2 ст.л.;

перец черный молотый — 1 ч.л.;

паприка молотая — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

сахар — 1 ст.л.;

чеснок — 4 зубчика;

тимьян сушеный — по вкусу;

масло для жарки — 5 ст.л.;

фарш свино-говяжий — 1 кг.;

морковь — 1 шт,;

тмин — пол чайной ложки;

кубик магги — 1 шт.;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления: Просто обожаю фаршированные перцы и очень часто готовлю их в сезон созревания болгарских перцев. Чаще готовлю из зеленых плотных плодов летом.

Итак, подготавливаем наши перчики. Моем тщательно и вырезаем плодоножку вместе с семенами.

Далее, занимаемся начинкой.

Рис отвариваем до полуготовности, а фарш складываем в глубокую миску-тазик. Фарш может быть любой! Если вы берете баранину, то идеально, как специя подойдет зира. Ее нужно бросить в баранину по вкусу и размешать.

Но у нас фарш свино-говяжий,

поэтому добавляем половину чайной ложки черного молотого перца, 1 столовую ложку молотой паприки, сладкой. Если любите остринку в блюдах, то закиньте 1 чайную ложку молотого чили и добавляем соль по вкусу. Выдавливаем 2 зубика чеснока в фарш и забрасываем сваренный рис. Режем мелко лук. Все перемешиваем.

Начиняем наши перчики по самое горлышко до отказа, плотно утрамбовывая ложечкой. Но я делаю это руками, так удобнее.

Перцы можно заморозить, а можно приготовить сразу.

Откладываем начиненные перцы в сторону и занимаемся приготовлением зажарки. Это самое интересное!

Разогреваем масло и закидываем в казан мелко нарезанный лук, начинаем жарить.

Казан у меня старый, боевой, но я его не променяю ни на какой супер новый!

Сразу же, добавляем вкусные специи, а это тимьян тушенный и тмин.

Пусть прожарятся.

Далее, кладем морковь, порезанную мелким брусочком и снова жарим.

Добавляем сахар, паприку, черный молотый перец, чили, соль, кубик магги, и томатную пасту.

Немного ждем и укладываем перцы ровненько, чтоб все поместились в казан.

Теперь заливаем кипятком, чтобы все перцы были покрыты и выдавливаем чеснок. Закрываем крышку и ждем, когда наши перцы приготовятся.

Попробуйте юшку на вкус. Если чего-то не хватает, то добавьте на ваш вкус.

У меня на приготовление уходит примерно 30 минут.

Подают перцы с бульоном. Он, кстати, очень вкусный получается! Украшают зеленью и кушают со сметаной.

Время приготовления: 1 ч. 20 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.