Рецепт: Фаршированный свиной желудок — сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

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Ингредиенты:
желудок свиной — 1 шт;
сердце свиное — 300 гр;
печень свиная — 300 гр;
сало — 300 гр;
свинина — 300 гр;
грудка куриная — 300 гр
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться большим очень вкусным рецептом фаршированного свиного желудка. Процесс достаточно трудоемкий и долгий. Но оно стоит того.

Данное блюдо существует во многих народах, в России известен как сальтисон или ковбых, чеченское подобное блюдо — баарш — готовится из бараньего желудка, также есть подобное блюдо в шотландской кухне и называется оно хаггис.

Для фарширования, кроме цельного хорошо вымоченного и почищенного свиного желудка, понадобится либо свиная голова либо любой набор потрохов и мяса.

Я брала свиную печень.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Свиное сердце.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Я использовала еще куриную грудку.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Обязательно добавляем отарное сало.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Также я добавляла просто свинину.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Все ингредиенты отвариваем. Хотя есть вариант, когда готовят немного иным способом и готовят сырой фарш.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Отварное сердце нарезаем кубиком.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Свинину тоже нарезаем кубиком.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Курятину просто разрываю на волокна.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Отварные печень и сало со шкурой перебиваем в блендере или прокручиваем через мясорубку. До пастообразного состояния.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Все нарезанные ингредиенты смешиваем.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Добавляем перемолотое сало с печенью.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Из специй идут молотый перец, кориандр, нитритная соль, чеснок.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Все перемешиваем и приготовим фарш.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Также понадобится отварной рис — но вполне можно делать и без него.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Все перемешиваем.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

И начиняем свиной желудок, обязательно зашиваем его.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Теперь есть несколько вариантов. Если начинка у вас сырая, то все это надо еще проварить 2-3 часа, а потом запекаем в духовке. Но так как у меня начинка вся была сваренная, то я решила сразу запекать.

В форму налейте немного воды. Запекайте при температуре 180 градусов по полтора часа с каждой стороны.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Даем остыть и желательно поставить под пресс и в холодильник. Нарезаем охлажденным и подаем к столу.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

У меня остался фарш и я его упаковала в пакеты и заморозила.

Рецепт: Фаршированный свиной желудок - сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Отличная закуска готова. Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч. 20 мин.

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