Рецепт: Фаршированный свиной желудок — сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Ингредиенты:

желудок свиной — 1 шт;

сердце свиное — 300 гр;

печень свиная — 300 гр;

сало — 300 гр;

свинина — 300 гр;

грудка куриная — 300 гр

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться большим очень вкусным рецептом фаршированного свиного желудка. Процесс достаточно трудоемкий и долгий. Но оно стоит того.

Данное блюдо существует во многих народах, в России известен как сальтисон или ковбых, чеченское подобное блюдо — баарш — готовится из бараньего желудка, также есть подобное блюдо в шотландской кухне и называется оно хаггис.

Для фарширования, кроме цельного хорошо вымоченного и почищенного свиного желудка, понадобится либо свиная голова либо любой набор потрохов и мяса.

Я брала свиную печень.

Свиное сердце.

Я использовала еще куриную грудку.

Обязательно добавляем отарное сало.

Также я добавляла просто свинину.

Все ингредиенты отвариваем. Хотя есть вариант, когда готовят немного иным способом и готовят сырой фарш.

Отварное сердце нарезаем кубиком.

Свинину тоже нарезаем кубиком.

Курятину просто разрываю на волокна.

Отварные печень и сало со шкурой перебиваем в блендере или прокручиваем через мясорубку. До пастообразного состояния.

Все нарезанные ингредиенты смешиваем.

Добавляем перемолотое сало с печенью.

Из специй идут молотый перец, кориандр, нитритная соль, чеснок.

Все перемешиваем и приготовим фарш.

Также понадобится отварной рис — но вполне можно делать и без него.

Все перемешиваем.

И начиняем свиной желудок, обязательно зашиваем его.

Теперь есть несколько вариантов. Если начинка у вас сырая, то все это надо еще проварить 2-3 часа, а потом запекаем в духовке. Но так как у меня начинка вся была сваренная, то я решила сразу запекать.

В форму налейте немного воды. Запекайте при температуре 180 градусов по полтора часа с каждой стороны.

Даем остыть и желательно поставить под пресс и в холодильник. Нарезаем охлажденным и подаем к столу.

У меня остался фарш и я его упаковала в пакеты и заморозила.

Отличная закуска готова. Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч. 20 мин.