Рецепт: Фаршированный свиной желудок — сальтисон или ковбых, баарш или хаггис

Ингредиенты:
желудок свиной — 1 шт;
сердце свиное — 300 гр;
печень свиная — 300 гр;
сало — 300 гр;
свинина — 300 гр;
грудка куриная — 300 гр
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться большим очень вкусным рецептом фаршированного свиного желудка. Процесс достаточно трудоемкий и долгий. Но оно стоит того.
Данное блюдо существует во многих народах, в России известен как сальтисон или ковбых, чеченское подобное блюдо — баарш — готовится из бараньего желудка, также есть подобное блюдо в шотландской кухне и называется оно хаггис.
Для фарширования, кроме цельного хорошо вымоченного и почищенного свиного желудка, понадобится либо свиная голова либо любой набор потрохов и мяса.
Я брала свиную печень.
Свиное сердце.
Я использовала еще куриную грудку.
Обязательно добавляем отарное сало.
Также я добавляла просто свинину.
Все ингредиенты отвариваем. Хотя есть вариант, когда готовят немного иным способом и готовят сырой фарш.
Отварное сердце нарезаем кубиком.
Свинину тоже нарезаем кубиком.
Курятину просто разрываю на волокна.
Отварные печень и сало со шкурой перебиваем в блендере или прокручиваем через мясорубку. До пастообразного состояния.
Все нарезанные ингредиенты смешиваем.
Добавляем перемолотое сало с печенью.
Из специй идут молотый перец, кориандр, нитритная соль, чеснок.
Все перемешиваем и приготовим фарш.
Также понадобится отварной рис — но вполне можно делать и без него.
Все перемешиваем.
И начиняем свиной желудок, обязательно зашиваем его.
Теперь есть несколько вариантов. Если начинка у вас сырая, то все это надо еще проварить 2-3 часа, а потом запекаем в духовке. Но так как у меня начинка вся была сваренная, то я решила сразу запекать.
В форму налейте немного воды. Запекайте при температуре 180 градусов по полтора часа с каждой стороны.
Даем остыть и желательно поставить под пресс и в холодильник. Нарезаем охлажденным и подаем к столу.
У меня остался фарш и я его упаковала в пакеты и заморозила.
Отличная закуска готова. Приятного аппетита!
Время приготовления: 3 ч. 20 мин.