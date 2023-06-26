Рецепт: Филе трески запеченное в фольге — с овощами

Ингредиенты:

филе трески — 300 гр;

картофель — 3 шт;

фасоль стручковая резаная — 200 гр;

соль — по вкусу;

зелень — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет.

Нахвалили мне в местном магазине филе трески. Вроде и цена немалая — 470 рублей за килограмм, но рыбка оказалась суховатой. Первый раз готовила на пару. Не понравилось.

Остатки решила запечь с овощами. Делюсь простым рецептом на ужин.

Картофель чистим, нарезаем.

И выкладываем в форму для запекания. Не забываем посолить.

Сверху выкладываем фасоль, снова подсаливаем.

Теперь рыба. Вынимаем из упаковки.

Моем проточной водой. И выкладываем сверху. Опять не забываем посолить.

Накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку.

Готовность проверяем по картофелю. Хватило 30 минут.

Вынимаем из духовки, убираем фольгу и можно подавать на стол прямо в форме.

Получается довольно вкусно и сытно.

Сверху можно посыпать зеленью.

Желающие могут добавить майонез.

На ужин для двоих хватило.

Пробуйте. Приятного аппетита!!

На приготовление ушло максимум 40 минут.

Время приготовления: 40 мин.