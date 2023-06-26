Рецепт: Филе трески запеченное в фольге — с овощами

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Admin
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Ингредиенты:
филе трески — 300 гр;
картофель — 3 шт;
фасоль стручковая резаная — 200 гр;
соль — по вкусу;
зелень — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет.
Нахвалили мне в местном магазине филе трески. Вроде и цена немалая — 470 рублей за килограмм, но рыбка оказалась суховатой. Первый раз готовила на пару. Не понравилось.
Остатки решила запечь с овощами. Делюсь простым рецептом на ужин.
Картофель чистим, нарезаем.

И выкладываем в форму для запекания. Не забываем посолить.

Рецепт: Филе трески запеченное в фольге - с овощами

Сверху выкладываем фасоль, снова подсаливаем.

Рецепт: Филе трески запеченное в фольге - с овощами

Теперь рыба. Вынимаем из упаковки.

Рецепт: Филе трески запеченное в фольге - с овощами

Моем проточной водой. И выкладываем сверху. Опять не забываем посолить.

Рецепт: Филе трески запеченное в фольге - с овощами

Накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку.

Рецепт: Филе трески запеченное в фольге - с овощами

Готовность проверяем по картофелю. Хватило 30 минут.
Вынимаем из духовки, убираем фольгу и можно подавать на стол прямо в форме.

Рецепт: Филе трески запеченное в фольге - с овощами

Получается довольно вкусно и сытно.
Сверху можно посыпать зеленью.

Рецепт: Филе трески запеченное в фольге - с овощами

Желающие могут добавить майонез.
На ужин для двоих хватило.
Пробуйте. Приятного аппетита!!
На приготовление ушло максимум 40 минут.

Время приготовления: 40 мин.

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