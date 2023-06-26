Рецепт: Филе трески запеченное в фольге — с овощами

Ингредиенты:
филе трески — 300 гр;
картофель — 3 шт;
фасоль стручковая резаная — 200 гр;
соль — по вкусу;
зелень — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет.
Нахвалили мне в местном магазине филе трески. Вроде и цена немалая — 470 рублей за килограмм, но рыбка оказалась суховатой. Первый раз готовила на пару. Не понравилось.
Остатки решила запечь с овощами. Делюсь простым рецептом на ужин.
Картофель чистим, нарезаем.
И выкладываем в форму для запекания. Не забываем посолить.
Сверху выкладываем фасоль, снова подсаливаем.
Теперь рыба. Вынимаем из упаковки.
Моем проточной водой. И выкладываем сверху. Опять не забываем посолить.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку.
Готовность проверяем по картофелю. Хватило 30 минут.
Вынимаем из духовки, убираем фольгу и можно подавать на стол прямо в форме.
Получается довольно вкусно и сытно.
Сверху можно посыпать зеленью.
Желающие могут добавить майонез.
На ужин для двоих хватило.
Пробуйте. Приятного аппетита!!
На приготовление ушло максимум 40 минут.
Время приготовления: 40 мин.