Рецепт: Форель на мангале — Бомбическая рыба на мангале

Ингредиенты:

форель — 1кг;

соль — по вкусу;

перец белый молотый — по вкусу;

масло оливковое (растительное) — 2 столовые ложки;

лимон — 0,5 шт

Способ приготовления: Всем привет!

Сейчас самое время для пикников и шашлыков! А что делать если шашлыки надоели? Конечно же, приготовить вкуснейшую рыбу на углях. Рыба на мангале это очень вкусно!

Недавно я делилась вкусным рецептом — морской окунь на мангале

Ну а сегодня — бомбическая форель на гриле! или Форель на углях! стейки форели на углях

Первым делом нужно найти саму рыбу, мне нравится использовать рыбку покрпнее, она будет посочнее/пожирнее, но этот жир полезный, поэтому выбираю рыбу весом более 1 кг ( это если без головы, с головой еще крупнее надо брать!).

Рыбу очищаем от чешую, чистим внутри, убираем все пленочки, форель нарезаем на стейки размером 2,5-4 см.

Теперь рыбу нужно посолить и поперчить по вкусу с двух сторон.

Соль используем обычную крупную, а вот перец лучше использовать белый! свежесмолотый, он к рыбе и курице идеально подходит!

Если вдруг белого перца нет, то используем черный, но в меньшем количестве, все таки черный перец больше подходит для мяса.

Теперь форель отправляем в контейнер, так как мы едем на природу и готовить будем рыбу на мангале!

Складываем стейки в контейнер, добавляем 2-3 столовые ложки масла — и все! Вот так легко и просто сделать самый лучший маринад для форели!

Форель рыба вкусная сама по себе и перебивать ее вкус различными специями не имеет смысла, нужно лишь подчеркнуть ее вкус и с этим прекрасно справляют соль и перец !

Жарим форель на раскаленных углях, сначала прогреваем хорошо решетку ( прокаливаем) и на горячую решетку выкладываем рыбу.

Жарим форель на мангале по 3-4 минутки с каждой стороны.

После !!!! приготовления прямо на решетке сбрызгиваю рыбу лимонным соком и незамедлительно пробуем!

Сразу! с пылу, с жару!

м-м-м-м… вкуснота!!

Рыба на мангале получается бомбически вкусной!!! невероятно нежной, сочной!

Рекомендую!

Видео:

Время приготовления: 5 мин.