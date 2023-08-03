Рецепт: Форель запеченная с лимоном — В духовке

Ингредиенты:

форель — 2 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

лимон — 1 шт.;

масло растительное — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Доброго приятного всем денечка!

Сегодня готовим вкуснейшую и нежнейшую рыбку — форель.

Рыбку потрошим, моем. Смазываем маслом слегка растительным. Противень тоже маслицем. Моем, перчим рыбу.

Выкладываем рыбу. Ждём когда зарумянится до золотистой корочки.

Когда будет готова сверху выкладываем лимончик и поливаем лимонным соком.

Лучше всего на гарнир к такой рыбке подойдёт рис. Я сварила смесь риса 4 видов. Получилось очень вкусно. Рыба лёгкая не жирная, рис идеально сочетается с рыбой. Можно овощей, зелени добавить по вкусу. Можно соус добавить или горчицу. Кто как больше любит. Я, например, добавила вяленые помидоры. Очень вкусно. Приятного всем аппетита !

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.