Рецепт: Форель запеченная с лимоном — В духовке

Ингредиенты:
форель — 2 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
лимон — 1 шт.;
масло растительное — 2 ст.л.
Способ приготовления:
Доброго приятного всем денечка!
Сегодня готовим вкуснейшую и нежнейшую рыбку — форель.
Рыбку потрошим, моем. Смазываем маслом слегка растительным. Противень тоже маслицем. Моем, перчим рыбу.
Выкладываем рыбу. Ждём когда зарумянится до золотистой корочки.
Когда будет готова сверху выкладываем лимончик и поливаем лимонным соком.
Лучше всего на гарнир к такой рыбке подойдёт рис. Я сварила смесь риса 4 видов. Получилось очень вкусно. Рыба лёгкая не жирная, рис идеально сочетается с рыбой. Можно овощей, зелени добавить по вкусу. Можно соус добавить или горчицу. Кто как больше любит. Я, например, добавила вяленые помидоры. Очень вкусно. Приятного всем аппетита !
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.