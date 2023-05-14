Рецепт: Фрикадельки в томатном соусе — Из свинины с говядиной.

Ингредиенты:
свинина — 150 г;
говядина — 150 г;
яйца куриные — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
томатный соус — 3 ст. л.;
мука — 1 ст. л.;
соль и перец черный — по вкусу;
специи — по вкусу;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего рецепта!
Сегодня я готовлю фрикадельки.
Это очень сэкономит мое время для приготовления обеда, поскольку на первое будет суп с фрикадельками, а на второе фрикадельки в томатном соусе.
Вообще фрикадельки относятся к немецкой и датской кухне. Это небольшие мясные шарики диаметром примерно 3 см. Как по виду, так и по вкусу напоминают маленькие котлетки. Чаще всего с ними готовят суп или подают как самостоятельное блюдо с различными вариантами подливки. Дети очень любят такие миниатюрные котлетки — шарики.
Сегодня у меня фрикадельки в томатном соусе.
Необходимый набор продуктов.
Для фарша я использую свинину и говядину, так гораздо вкуснее.
Мясо и лук перемалываю в мясорубке. Добавляю яйцо, солю, перчу.
Далее как следует все перемешиваю и слегка отбиваю. Для этого в руку надо взять кусочек фарша и бросить его обратно в миску. И так проделать несколько раз. Это делается, чтобы убрать из фарша лишние влагу и воздух. Фарш становится более вязким и фрикадельки не разваливаются во время готовки.
Затем смачиваю руки холодной водой, чтобы фарш к ним не прилипал и формирую небольшие шарики диаметром примерно около 3 см.
Пока готовлю соус, ставлю мой полуфабрикат в холодильник на несколько минут.
Для соуса достаточно мелко режу лук и слегка его обжариваю.
Добавляю столовую ложку томатной пасты и продолжаю томить на медленном огне.
Затем в стакане с теплой кипяченой водой развожу столовую ложку муки и кладу туда же еще 1-2 ложки томатной пасты.
Выливаю на сковородку к луку и помешивая, довожу до загустения. Можно по желанию добавить приправы по вкусу. Также солю, перчу.
Пока несколько минут соус томится, на другой сковородке с минимальным количеством растительного масла, я обжариваю фрикадельки с одной стороны.
Использую только половину — этого хватит на второе на двоих.
А другая половина фрикаделек пойдет на суп.
Затем переворачиваю их.
И заливаю кипящим соусом.
Закрываю крышкой и оставляю томиться минут на 10 до полной готовности.
К фрикаделькам в томатном соусе подойдет любой гарнир: картофель, макароны, крупы, овощи.
Получилось вкусное и сытное блюдо.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.