Рецепт: Фрикадельки в томатном соусе — Из свинины с говядиной.

Ингредиенты:

свинина — 150 г;

говядина — 150 г;

яйца куриные — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

томатный соус — 3 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

соль и перец черный — по вкусу;

специи — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего рецепта!

Сегодня я готовлю фрикадельки.

Это очень сэкономит мое время для приготовления обеда, поскольку на первое будет суп с фрикадельками, а на второе фрикадельки в томатном соусе.

Вообще фрикадельки относятся к немецкой и датской кухне. Это небольшие мясные шарики диаметром примерно 3 см. Как по виду, так и по вкусу напоминают маленькие котлетки. Чаще всего с ними готовят суп или подают как самостоятельное блюдо с различными вариантами подливки. Дети очень любят такие миниатюрные котлетки — шарики.

Сегодня у меня фрикадельки в томатном соусе.

Необходимый набор продуктов.

Для фарша я использую свинину и говядину, так гораздо вкуснее.

Мясо и лук перемалываю в мясорубке. Добавляю яйцо, солю, перчу.

Далее как следует все перемешиваю и слегка отбиваю. Для этого в руку надо взять кусочек фарша и бросить его обратно в миску. И так проделать несколько раз. Это делается, чтобы убрать из фарша лишние влагу и воздух. Фарш становится более вязким и фрикадельки не разваливаются во время готовки.

Затем смачиваю руки холодной водой, чтобы фарш к ним не прилипал и формирую небольшие шарики диаметром примерно около 3 см.

Пока готовлю соус, ставлю мой полуфабрикат в холодильник на несколько минут.

Для соуса достаточно мелко режу лук и слегка его обжариваю.

Добавляю столовую ложку томатной пасты и продолжаю томить на медленном огне.

Затем в стакане с теплой кипяченой водой развожу столовую ложку муки и кладу туда же еще 1-2 ложки томатной пасты.

Выливаю на сковородку к луку и помешивая, довожу до загустения. Можно по желанию добавить приправы по вкусу. Также солю, перчу.

Пока несколько минут соус томится, на другой сковородке с минимальным количеством растительного масла, я обжариваю фрикадельки с одной стороны.

Использую только половину — этого хватит на второе на двоих.

А другая половина фрикаделек пойдет на суп.

Затем переворачиваю их.

И заливаю кипящим соусом.

Закрываю крышкой и оставляю томиться минут на 10 до полной готовности.

К фрикаделькам в томатном соусе подойдет любой гарнир: картофель, макароны, крупы, овощи.

Получилось вкусное и сытное блюдо.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.