Рецепт: Фунчоза с курицей — с грибами и помидорами

Ингредиенты:

курица с ножек — 300 грамм;

грибы — 100-150 грамм;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

болгарский перец красный — 1 шт.;

помидоры крупные — 3 шт.;

зелень петрушки — 1 пучок;

фунчоза вермишель — 1 упаковка;

соевый соус — 2-3 ст.л.;

перец черный молотый — по вкусу;

белый кунжут — по желанию

Способ приготовления: Обожаю вермишель Фунчоза, уже писал рецепты фунчоза с грибами и с овощами. Ниже предлагаю еще один рецепт приготовления фунчозы без замачивания. Чем-то рецепт похож на предложенный мной ранее, но есть изменения.

Надо в начале приготовить мясо и грибы. Грибы можно взять любые. Лучше брать мясо с куриных ножек, оно сочнее. Мясо порезать кубиками и тушить в сковороде в течение 15 минут. Можно без растительного масла, но на воде.

Далее можно порезать разные овощи соломкой. Лучше все резать тонкими полосками. Режем лук и морковь, болгарский перец, помидоры.

Через 15 минут приготовления мяса и грибов, кидаем лук, морковь, жарим около 5 минут, если вода выпарилась можно добавить растительное масло.

Постепенно добавляем все овощи, каждый вариант жарим по 5 минут.

Кто любит свежую зелень, то добавляет ее перед подачей блюда, но ее можно потушить около 5 минут со всеми овощами.

Кладем сверху фунчозу, добавляем соевый соус, душистый перец, и воды, тушим около 5 минут, помешали, еще 5 минут. Можно добавлять воды, но так чтобы в конце воды в люде не было, оно должно выпарится.

Таким способом вермишель остается почти светлой, кунжутом можно посыпать перед подачей. Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.