Рецепт: Фунчоза с курицей — с грибами и помидорами

Ингредиенты:
курица с ножек — 300 грамм;
грибы — 100-150 грамм;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
болгарский перец красный — 1 шт.;
помидоры крупные — 3 шт.;
зелень петрушки — 1 пучок;
фунчоза вермишель — 1 упаковка;
соевый соус — 2-3 ст.л.;
перец черный молотый — по вкусу;
белый кунжут — по желанию
Способ приготовления: Обожаю вермишель Фунчоза, уже писал рецепты фунчоза с грибами и с овощами. Ниже предлагаю еще один рецепт приготовления фунчозы без замачивания. Чем-то рецепт похож на предложенный мной ранее, но есть изменения.
Надо в начале приготовить мясо и грибы. Грибы можно взять любые. Лучше брать мясо с куриных ножек, оно сочнее. Мясо порезать кубиками и тушить в сковороде в течение 15 минут. Можно без растительного масла, но на воде.
Далее можно порезать разные овощи соломкой. Лучше все резать тонкими полосками. Режем лук и морковь, болгарский перец, помидоры.
Через 15 минут приготовления мяса и грибов, кидаем лук, морковь, жарим около 5 минут, если вода выпарилась можно добавить растительное масло.
Постепенно добавляем все овощи, каждый вариант жарим по 5 минут.
Кто любит свежую зелень, то добавляет ее перед подачей блюда, но ее можно потушить около 5 минут со всеми овощами.
Кладем сверху фунчозу, добавляем соевый соус, душистый перец, и воды, тушим около 5 минут, помешали, еще 5 минут. Можно добавлять воды, но так чтобы в конце воды в люде не было, оно должно выпарится.
Таким способом вермишель остается почти светлой, кунжутом можно посыпать перед подачей. Приятного аппетита!
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.