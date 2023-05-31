Рецепт: Голень индейки запеченная — Вкусная и ароматная запечённая голень индейки

Ингредиенты:

голень индейки — 1 кг;

масло подсолнечное — 1 ст ложка;

соль — по вкусу;

специи для птицы — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

смесь перцев — по вкусу;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Хоть птицу индейку кушают в основном Американцы на день благодарения, в России эта птица всё чаше и чаше попадается за обеденным столом в различных вариациях, но как правило в запеченном виде. И сегодня я вам расскажу как запечь индейку в духовом шкафу.

Для этих целей я использую небольшие голяшки индейки, поскольку они более быстро готовятся и хорошо что сейчас стали продавать их небольшими, поскольку раньше с этим было проблема.

Приобретать их лучше 0,5-1 килограмм для запекания и приобретать в охлаждённом виде, поскольку замороженные менее вкусные.

Для приготовления берите нужное количество голяшки индейки, промойте их под чистой водой.

Обмажьте их различными специями, можно чесноком, можно различными перцами, майонезом, горчицей, карри, мёдом и даже майонезом, либо воспользоваться готовой смесью для птиц (куры).

После того как обмазали голяшки различными специями, доставайте жаростойкую посуду или противень, уложите равномерно голяшки по поверхности посуды.

Не забудьте посуду предварительно перед укладкой голени смазать подсолнечным или топлёным маслом. Во избежание пригорания мяса, хотя голяшки в процессе готовки выделят достаточно большое количество сока, который потом можно использовать в качестве подливки к гарниру.

Включите духовой шкаф на мошность 180 градусов и верхний и нижний обогрев и запекайте голяшки в течение 50 минут -1,1 часа (в зависимости от размера голяшки), готовность голяшки проверяйте ножом по мясу и выделяемому соку если но розовое, то всё готово, в конце мясо можно посолить, но не как не в начале, чтобы оно не стало жестким.

Из гарнира к голяшкам подойдёт всё как крупы, так и картошка, овощи, макароны и рис.

Голяшки готовы.

Кушать лучше с булкой или хлебом, как чёрным, так и белым. Различные лепёшки и лаваш.

Или с багетом. Чтобы было сыт ней и экономней.

Либо использовать пампушки.

Поскольку они со свежей зеленью и чесноком будет более вкуснее.

В не зависимости какой хлеб вы выберете желаю всем приятного аппетита и до скорых встречь.

Время приготовления: 1 ч. 10 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.