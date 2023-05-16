Рецепт гречки по-купечески для шикарного ужина: готовится всего за 55 минут

Это нежнейшее блюдо следует попробовать, даже если вы регулярно едите обычную гречку с курицей.

Оно получается нежным, сочным и с приятным ароматом.

Для приготовления блюда требуются такие продукты:

0,25 килограмма гречневой крупы;

по 2 луковицы и моркови;

пара чесночных зубчиков;

пол-литра воды;

0,5 килограмма филе курицы;

2-3 столовые ложки подсолнечного масла;

2 столовые ложки томатной пасты;

специи, поваренная соль и черный молотый перец на ваш вкус.

Нарежьте филе небольшими кубиками, репчатый лук – полукольцами.

Чеснок пропустите через специальный пресс, а морковку измельчите с помощью терки.

На разогретой сковороде поджарьте курятину.

Спустя несколько минут всыпьте туда же морковь с луком и не выключайте огонь в течение 5 минут.

Добавьте к смеси чеснок, перец, соль и специи, затем тщательно все перемешайте.

Всыпьте туда гречневую крупу и вылейте воду с добавлением томатной пасты.

Блюдо следует готовить на минимальном огне на протяжении получаса.

Гречка по-купечески будет готова, когда кусочки филе и крупа станут мягкими.

Подавайте ее со свежей зеленью и нарезкой или салатом из овощей.