Рецепт гречки по-купечески для шикарного ужина: готовится всего за 55 минут

Это нежнейшее блюдо следует попробовать, даже если вы регулярно едите обычную гречку с курицей.
Оно получается нежным, сочным и с приятным ароматом.
Для приготовления блюда требуются такие продукты:
- 0,25 килограмма гречневой крупы;
- по 2 луковицы и моркови;
- пара чесночных зубчиков;
- пол-литра воды;
- 0,5 килограмма филе курицы;
- 2-3 столовые ложки подсолнечного масла;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- специи, поваренная соль и черный молотый перец на ваш вкус.
Нарежьте филе небольшими кубиками, репчатый лук – полукольцами.
Чеснок пропустите через специальный пресс, а морковку измельчите с помощью терки.
На разогретой сковороде поджарьте курятину.
Спустя несколько минут всыпьте туда же морковь с луком и не выключайте огонь в течение 5 минут.
Добавьте к смеси чеснок, перец, соль и специи, затем тщательно все перемешайте.
Всыпьте туда гречневую крупу и вылейте воду с добавлением томатной пасты.
Блюдо следует готовить на минимальном огне на протяжении получаса.
Гречка по-купечески будет готова, когда кусочки филе и крупа станут мягкими.
Подавайте ее со свежей зеленью и нарезкой или салатом из овощей.