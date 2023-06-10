Рецепт: Гречневый суп с фрикадельками — сытный и ароматный супчик

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый (небольшой) — 2 шт.;

петрушка — по вкусу;

укроп — по вкусу;

фарш свиной — 400 г;

сливки 33-35% — 40 г;

чеснок зубчиками — 1-2 шт.;

масло оливковое — 2-3 ст.л.;

гречка — 5 ст.л.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

соль — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

вода — 2.5-3 л;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: В этом супе самый «гвоздь»-это фрикадельки, они получаются нежные и очень вкусные, а мясо для них можно брать абсолютно любое на ваш вкус, у нас в этот раз была свинина.

Приготовим фарш для фрикаделек, у меня было уже перекрученное мясо, кладем его в миску. Очищаем луковицу и измельчаем блендером или ножом, отправляем к фаршу.

3-4 веточки петрушки моем и нарезаем мелко ножом.

Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

Добавляем в фарш сливки, солим и перчим по вкусу.

Хорошо перемешиваем все ингредиенты и пока убираем в холодильник.

Теперь подготовим овощи для супа.

Картофель очищаем и нарезаем кубиками.

Очищаем морковь и луковицу, нарезаем их тоже кубиками.

В кастрюле разогреваем оливковое масло(или подсолнечное), кладем лук с морковью и обжариваем 5-7 минут.

Затем вливаем воду и доводим до кипения. Кладем в кипящую воду картофель, варим 10 минут. Не забываем периодически снимать образовавшуюся пенку.

В это время достаем фарш из холодильника и формируем фрикадельки.

Опускаем фрикадельки в суп.

Добавляем промытую гречку. Солим и перчим суп по вкусу, варим до готовности.

Петрушку и укроп моем, измельчаем, отправляем в кастрюлю с супом, добавляем лавровый лист и варим еще 2-3 минут. Убираем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и даем супу настояться минут 10.

И теперь можно подавать наш гречневый суп с фрикадельками к столу.

Приятного Вам аппетита!

Время приготовления: 1 ч.