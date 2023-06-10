Рецепт: Гречневый суп с фрикадельками — сытный и ароматный супчик

Ингредиенты:
картофель — 4 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый (небольшой) — 2 шт.;
петрушка — по вкусу;
укроп — по вкусу;
фарш свиной — 400 г;
сливки 33-35% — 40 г;
чеснок зубчиками — 1-2 шт.;
масло оливковое — 2-3 ст.л.;
гречка — 5 ст.л.;
лавровый лист — 2-3 шт.;
соль — по вкусу;
смесь перцев — по вкусу;
вода — 2.5-3 л;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: В этом супе самый «гвоздь»-это фрикадельки, они получаются нежные и очень вкусные, а мясо для них можно брать абсолютно любое на ваш вкус, у нас в этот раз была свинина.
Приготовим фарш для фрикаделек, у меня было уже перекрученное мясо, кладем его в миску. Очищаем луковицу и измельчаем блендером или ножом, отправляем к фаршу.
3-4 веточки петрушки моем и нарезаем мелко ножом.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
Добавляем в фарш сливки, солим и перчим по вкусу.
Хорошо перемешиваем все ингредиенты и пока убираем в холодильник.
Теперь подготовим овощи для супа.
Картофель очищаем и нарезаем кубиками.
Очищаем морковь и луковицу, нарезаем их тоже кубиками.
В кастрюле разогреваем оливковое масло(или подсолнечное), кладем лук с морковью и обжариваем 5-7 минут.
Затем вливаем воду и доводим до кипения. Кладем в кипящую воду картофель, варим 10 минут. Не забываем периодически снимать образовавшуюся пенку.
В это время достаем фарш из холодильника и формируем фрикадельки.
Опускаем фрикадельки в суп.
Добавляем промытую гречку. Солим и перчим суп по вкусу, варим до готовности.
Петрушку и укроп моем, измельчаем, отправляем в кастрюлю с супом, добавляем лавровый лист и варим еще 2-3 минут. Убираем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и даем супу настояться минут 10.
И теперь можно подавать наш гречневый суп с фрикадельками к столу.
Приятного Вам аппетита!
Время приготовления: 1 ч.