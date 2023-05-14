Рецепт: Гренки классические — на молоке

Ингредиенты:

белый хлеб — 0,5 булки;

яйца куриные — 4 шт.;

молоко — 200 г;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 50 г

Способ приготовления: Всем добрый день!

В советское время такие гренки считалось обычным блюдом. Чаще всего их подавали на завтрак. По крайней мере, моя бабушка часто нас баловала такими гренками.

Делать их просто. Для этого нужен слегка подсохший хлеб. Можно брать как кирпичик, так и нарезной батон. Если возьмёте обычный хлеб, верхнюю корочку лучше срезать, так как она ухудшит вкус гренок.

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

В миску разбейте яйца, влейте молоко, положите по вкусу соль.

Перемешайте венчиком до однородного состояния. Взбивать не надо.

Нарежьте хлеб тонкими ломтиками, предварительно срезав верхнюю корочку.

На сковороде разогрейте масло.

Окуните ломтики хлеба в яично-молочную смесь, подержите 2—3 секунды, чтобы хлеб слегка пропитался, но не размок.

Выложите на сковороду с маслом.

Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячими.

Видео:

Время приготовления: 30 мин.