Рецепт: Гренки с чесноком — Масляные гренки с чесноком к пиву

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Ингредиенты:
ржаной хлеб — 500 гр;
масло подсолнечное — 50 мл;
чеснок — 4-6 зубчиков
Способ приготовления:

Доброго всем дня!
Давно у меня не было рецептов пивных закусок, надо бы восполнить образовавшийся пробел.
Итак, сегодня приготовим великолепные чесночные гренки к пиву. Очень просто и легко, справится любой, а вкус и уж тем более цена будет на загляденье, по сравнению с магазинными.

Для начала я подгатавливпю хлеб. Кстати, хлеб у меня домашний, рецепт ищите в профиле. Срезаю корочки, оставляю только мякиш. Корочки потом можно использовать на сухарики для кваса.

Рецепт: Гренки с чесноком - Масляные гренки с чесноком к пиву

Нарезаем мякиш ровными, желательно одной толщины брусками.

Далее готовим чеснок, чистим и нарезаем на достаточно большие пластинки.

Рецепт: Гренки с чесноком - Масляные гренки с чесноком к пиву

Нагреваем масло растительное на сковороде. И обжариваем в нем чеснок. Тем самым мы ароматизируем масло. Когда чеснок отработает, его необходимо убрать, иначе он сгорит.

Затем обжариваем хлеб в чесночном масле до румяной корочки.

Рецепт: Гренки с чесноком - Масляные гренки с чесноком к пиву

Далее, свежий чеснок натираем или через чеснокодавку пропускаем, обмазыааем гренки, в пакет, и убираем в холодильник на несколько часов.

Рецепт: Гренки с чесноком - Масляные гренки с чесноком к пиву

За это время идём в магазин, топим баню… Ну вы поняли.

Очень вкусно!

Всем пока, всем приятного аппетита и до новых встреч!

Время приготовления: 20 мин.

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