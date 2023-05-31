Рецепт: Гренки с чесноком — Масляные гренки с чесноком к пиву

Ингредиенты:

ржаной хлеб — 500 гр;

масло подсолнечное — 50 мл;

чеснок — 4-6 зубчиков

Способ приготовления:

Доброго всем дня!

Давно у меня не было рецептов пивных закусок, надо бы восполнить образовавшийся пробел.

Итак, сегодня приготовим великолепные чесночные гренки к пиву. Очень просто и легко, справится любой, а вкус и уж тем более цена будет на загляденье, по сравнению с магазинными.

Для начала я подгатавливпю хлеб. Кстати, хлеб у меня домашний, рецепт ищите в профиле. Срезаю корочки, оставляю только мякиш. Корочки потом можно использовать на сухарики для кваса.

Нарезаем мякиш ровными, желательно одной толщины брусками.

Далее готовим чеснок, чистим и нарезаем на достаточно большие пластинки.

Нагреваем масло растительное на сковороде. И обжариваем в нем чеснок. Тем самым мы ароматизируем масло. Когда чеснок отработает, его необходимо убрать, иначе он сгорит.

Затем обжариваем хлеб в чесночном масле до румяной корочки.

Далее, свежий чеснок натираем или через чеснокодавку пропускаем, обмазыааем гренки, в пакет, и убираем в холодильник на несколько часов.

За это время идём в магазин, топим баню… Ну вы поняли.

Очень вкусно!

Всем пока, всем приятного аппетита и до новых встреч!

Время приготовления: 20 мин.