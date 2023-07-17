Рецепт: Гуляш из свинины — Просто и вкусно. С укропом.

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Ингредиенты:
свинина — 800 гр.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
помидор крупный — 1 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло растительное для смазки — 2 ст. ложки;
вода — 1 стакан;
укроп свежий — пучок
Способ приготовления: Гуляш из свинины — блюдо простое, но вкусное. Готовится быстрее, чем говядина.
Итак, берем свинину. У нас сегодня полуфабрикат — порезанное кусочками для тушения филе. Еще нам понадобится простой набор овощей и специй.

Свинину моем и режем поперек волокон на кусочки. Размер кусочков каждый выбирает для себя сам. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем кусочки свинины.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Пока свинина немного обжаривается, моем и режем овощи. Я предпочитаю морковь порезать брусочками. Но можно и на крупной терке потереть. Лук и помидор режем.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Выкладываем подготовленные овощи на сковороду, перемешиваем. От лука пока используем только половину. Оставшуюся половину используем позже.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Берем пучок укропа. Тщательно промываем его. Отделяем пушистые веточки от стебельков. Стебельки не выбрасываем, а режем на маленькие кусочки. У свежего укропа очень душистые стебельки, поэтому мы его используем для приготовления гуляша.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Порезанные стебельки укропа выкладываем на сковороду. Солим и перчим по вкусу.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Режем пушистые укропные веточки. Пусть они ждут своего звездного часа.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Добавляем в сковороду стакан кипящей воды. Закрываем крышкой. Тушим, изредка помешивая, примерно час.
Добавляем остатки порезанного репчатого лука и укроп.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Перемешиваем. И тушим еще минут 20-30. Пробуем на соль и на готовность.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Гуляш готов. Можно накладывать на тарелки и звать к столу.

Рецепт: Гуляш из свинины - Просто и вкусно. С укропом.

Гарниром гуляшу из свинины может служить картофель, рис, отварные овощи, зелень.
Гуляш получается сочным, мягким, вкусным.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.

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