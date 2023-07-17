Рецепт: Гуляш из свинины — Просто и вкусно. С укропом.

Ингредиенты:

свинина — 800 гр.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

помидор крупный — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное для смазки — 2 ст. ложки;

вода — 1 стакан;

укроп свежий — пучок

Способ приготовления: Гуляш из свинины — блюдо простое, но вкусное. Готовится быстрее, чем говядина.

Итак, берем свинину. У нас сегодня полуфабрикат — порезанное кусочками для тушения филе. Еще нам понадобится простой набор овощей и специй.

Свинину моем и режем поперек волокон на кусочки. Размер кусочков каждый выбирает для себя сам. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем кусочки свинины.

Пока свинина немного обжаривается, моем и режем овощи. Я предпочитаю морковь порезать брусочками. Но можно и на крупной терке потереть. Лук и помидор режем.

Выкладываем подготовленные овощи на сковороду, перемешиваем. От лука пока используем только половину. Оставшуюся половину используем позже.

Берем пучок укропа. Тщательно промываем его. Отделяем пушистые веточки от стебельков. Стебельки не выбрасываем, а режем на маленькие кусочки. У свежего укропа очень душистые стебельки, поэтому мы его используем для приготовления гуляша.

Порезанные стебельки укропа выкладываем на сковороду. Солим и перчим по вкусу.

Режем пушистые укропные веточки. Пусть они ждут своего звездного часа.

Добавляем в сковороду стакан кипящей воды. Закрываем крышкой. Тушим, изредка помешивая, примерно час.

Добавляем остатки порезанного репчатого лука и укроп.

Перемешиваем. И тушим еще минут 20-30. Пробуем на соль и на готовность.

Гуляш готов. Можно накладывать на тарелки и звать к столу.

Гарниром гуляшу из свинины может служить картофель, рис, отварные овощи, зелень.

Гуляш получается сочным, мягким, вкусным.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.