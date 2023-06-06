Рецепт: Хачапури по-мегрельски — с брынзой, сулугуни и кинзой

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1,5 ч.л.;

мука — 340 г;

дрожжи — 1 ч.л. с горкой;

масло растительное — 1 ст.л.;

маргарин — 50 г;

яйца куриные — 1 шт;

брынза — 300 г;

сулугуни — 200 г;

кинза — 1 пучок

Способ приготовления: Всем привет! Сегодня расскажу об еще одном виде выпечки с сырной начинкой. Внутрь сырных пирожков, булочек, лепешек мы любим ставить именно брынзу, так как в таком случае внутри выпечки не будет пустот. А брынзу прекрасно дополняет кинза. Сверху наши лепешки мы посыплем еще сыром сулугуни. Вот такая вот начинка. Из такого количества ингредиентов выходит 3 лепешки, небольшие, диаметр около 20 см, а толщина около сантиметра-двух. Очень сытно, вкусно получается!

Начну потихоньку рассказывать сам рецепт. И в первую очередь — какие ингредиенты потребуются. Начнем с теста. Для него понадобится 1 стакан молока (250 мл), соль 1 ч. л., сахар 1,5 ч. л., дрожжи 1 ч. л. с горкой, маргарин четверть пачки (то есть 50 гр), растительное масло 1 ст. л… Маргарин можно заменить сливочным маслом. А муки у меня ушло 2 стакана и еще около 1 ст. л. с горкой (мой стакан объемом 250 мл). Яйцо внутрь теста не будем ставить, оно нам понадобится только для смазывания лепешек.

О начинке я говорила еще в самом начале. Брынзы у меня было 300 гр, сулугуни 200 гр и 1 пучок кинзы. Это то, что нам понадобится для начинки.

Теперь начнем само приготовление. Начинаю я с теста, так как начинка готовится очень быстро. В чашке, где будем в дальнейшем месить тесто, всыпаем 2 стакана просеянной муки. Напомню, что мой стакан объемом 250 мл. Можно сказать, всыпаем 320 гр муки. К ней добавляем дрожжи, сахар и соль. И перемешиваем наши сухие ингредиенты.

В казанке я растопила 50 г маргарина, к нему влила молоко из холодильника, поэтому молоко греть не пришлось. Даже пришлось немного остужать, поэтому перелила в чанушку. Также добавляем к ним растительного масла 1 ст. л.

Теперь вливаем молоко с маргарином и растительным маслом к сухим ингредиентам. Перемешиваем и замешиваем мягкое тесто, не липнущее к рукам. Муки я добавила немного, где-то 1 ст. л. с горкой. Количество муки может отличаться, смотрите по состоянию вашего теста. Если оно липкое — добавляйте муку постепенно, но не забывайте, что тесто должно быть мягким. Накрываем чашку крышкой и оставляем в теплом месте на 1 час. Я для этого чашку ставлю на газовую плиту, рядом с ней включаю минимальный газ и слежу, чтобы стенки чашки были не горячими, иначе тесто будет подсыхать.

Пока тесто поднимается подготовим начинку. Брынзу натираем на мелкой терке, но можно и на крупной (в рецепте, по которому я научилась готовить эти лепешки было написано на крупной, но я всё боялась, что при раскатке лепешки порвутся, поэтому так и привыкла на мелкой). Кинзу промываем и нарезаем мелко. Затем перемешиваем брынзу с кинзой в чашке, удобно это делать вилкой. Сулугуни натираем в отдельную тарелку на крупной терке.

Через час тесто уже хорошо увеличилось в объеме.

Лепешек у нас будет три, поэтому и тесто делим на 3 максимально равные части. Из каждого кусочка делаем шарики. Один оставляем на столе, его мы будет катать, а два оставшихся убираем обратно в чашку с крышкой, чтобы не заветрелись.

Шарик раскатываем в круг. В центр ставим треть от всей начинки.

Собираем края и получается такой вот «мешочек».

Перекладываем сразу на бумагу для выпечки швом вниз.

Присыпаем немного мукой и начинаем аккуратно раскатывать в лепешку диаметром около 20 см и толщиной около 1 см. В центре делаем небольшую дырочку.

Смазываем лепешку яйцом (я вылила немного белка, оставшийся белок размешала с желтком). Сверху посыпаем 1/3 от всего сулугуни.

Печем в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут, потом увеличиваем температуру до максимальной и печем около 5 минут, следя за внешнем видом. Все зависит от духовки. Я к примеру, пеку 15 минут при 240 градусах, а потом еще 3 минуты при 250 градусах. Но скорее всего, для вашей духовки 240 градусов — это слишком много.

Так печем оставшиеся две лепешки. Пока печется одна, лепим, раскатываем вторую. Сразу не смазываем яйцом, потому что на раскатку уходит совсем мало времени. Накрываем легким полотенцем, чтобы не обветрилась. Как первая почти спеклась, тогда уже смазываем и посыпаем вторую. За того, что они пекутся по отдельности, времени уходит побольше. Но их всего лишь 3, тем более пекутся при высокой температуре каждая по немного.

Вот это все приготовление. Подавать такие лепешки нужно горячими, в такой виде сыр особенно вкусный. Из сыра мы в последнее время готовим именно такой вот вид выпечки, хватает на всю семью и для любителей сыра это самое то!

Желаю всем успехов на кухне и побольше новых вкусных рецептов! Всем спасибо за внимание!

Время приготовления: 2 ч.