Рецепт: «ХЕ» из скумбрии — Очень вкусно и просто.

Ингредиенты:
скумбрия крупная — 1 шт;
уксус 6% — 100 гр;
соевый соус — 3 ст.л;
масло подсолнечное — 3 ст.л;
чеснок — 1 зубок;
хмели-сунели — 0,5 ч.л;
перец острый — 0,5 ч.л;
перец болгарский — 0,5 ч.л;
кориандр — 0,5 ч.л;
куркума молотая — 0,5 ч.л;
лук репчатый (крупный) — 1 шт
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
В моей семье все любят рыбу приготовленную ХЕ, в основном готовлю её из ТОЛСТОЛОБИКА, это тоже просто в приготовлении, быстро и очень вкусно.
Но, на этот раз у меня была прекрасная, крупная скумбрия. Получилось не хуже…
Скумбрию немного разморозила.
Надрезала по спинке и возле головы, сняла тонкий слой шкурки.
вскрыла брюшко, внутренности ещё заморожены и вытаскиваются легко и чисто.
Обтёрла салфеткой до чиста внутри скумбрии, затем срезала половину вдоль хребта.
Нарезку делаю не мелко.
Со второй половины срезаю хребет.
Нарезаю так же вторую половину и всё складываю в миску для маринования.
Заливаю уксусом.
Слегка придавливаю и оставляю на 2 часа.
У меня 6% уксус, поэтому мариную 2 часа, более крепкий маринуйте меньше по времени.
Рыбка побелела, уксус сливаю.
Добавляю соевый соус и оставляю мариноваться, пока булу делать приправу.
В рыбу с соевым соусом кладу нарезанный лук .
Готовлю соус.
Не большой зубок чеснока нарезаю.
Готовлю приправы. Кориандр я давлю ложкой, он у меня не молотый.
Разогреваю на сковороде подсолнечное масло, бросаю на 3 минутки раньше чеснок. затем добавляю приправы.
Пять минут прогрева достаточно, приправы отдадут маслу свои ароматы.
Горячее масло выливаю в рыбу, нежно вымешиваю.
Закрываю плёнкой и ставлю на ночь в холодильник.
Утром у вас рыбка готова.
Оторваться не возможно, так вкусно!
Готовится быстро, нравится всем.
Ароматно и вкусно.
Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 120 руб.