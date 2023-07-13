Рецепт: «ХЕ» из скумбрии — Очень вкусно и просто.

Ингредиенты:

скумбрия крупная — 1 шт;

уксус 6% — 100 гр;

соевый соус — 3 ст.л;

масло подсолнечное — 3 ст.л;

чеснок — 1 зубок;

хмели-сунели — 0,5 ч.л;

перец острый — 0,5 ч.л;

перец болгарский — 0,5 ч.л;

кориандр — 0,5 ч.л;

куркума молотая — 0,5 ч.л;

лук репчатый (крупный) — 1 шт

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

В моей семье все любят рыбу приготовленную ХЕ, в основном готовлю её из ТОЛСТОЛОБИКА, это тоже просто в приготовлении, быстро и очень вкусно.

Но, на этот раз у меня была прекрасная, крупная скумбрия. Получилось не хуже…

Скумбрию немного разморозила.

Надрезала по спинке и возле головы, сняла тонкий слой шкурки.

вскрыла брюшко, внутренности ещё заморожены и вытаскиваются легко и чисто.

Обтёрла салфеткой до чиста внутри скумбрии, затем срезала половину вдоль хребта.

Нарезку делаю не мелко.

Со второй половины срезаю хребет.

Нарезаю так же вторую половину и всё складываю в миску для маринования.

Заливаю уксусом.

Слегка придавливаю и оставляю на 2 часа.

У меня 6% уксус, поэтому мариную 2 часа, более крепкий маринуйте меньше по времени.

Рыбка побелела, уксус сливаю.

Добавляю соевый соус и оставляю мариноваться, пока булу делать приправу.

В рыбу с соевым соусом кладу нарезанный лук .

Готовлю соус.

Не большой зубок чеснока нарезаю.

Готовлю приправы. Кориандр я давлю ложкой, он у меня не молотый.

Разогреваю на сковороде подсолнечное масло, бросаю на 3 минутки раньше чеснок. затем добавляю приправы.

Пять минут прогрева достаточно, приправы отдадут маслу свои ароматы.

Горячее масло выливаю в рыбу, нежно вымешиваю.

Закрываю плёнкой и ставлю на ночь в холодильник.

Утром у вас рыбка готова.

Оторваться не возможно, так вкусно!

Готовится быстро, нравится всем.

Ароматно и вкусно.

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 120 руб.