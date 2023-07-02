Рецепт: Хе по-корейски — с сазаном

Ингредиенты:

сазан — 1 шт;

морковь — 3 шт;

капуста белокочанная средняя — 1 шт;

лук репчатый — 2 шт;

соль — по вкусу;

перец красный молотый — по вкусу;

приправа для моркови по-корейски — по вкусу;

уксус 70% — 1 ч.л;

масло растительное — 100 мл

Способ приготовления: Я просто обожаю корейскую кухню. Корейскую морковь я готовлю часто. Люблю корейскую морковь в разных вариациях, и как просто корейская морковь, и корейская морковь с капустой, и хе с корейской морковью, и хе с корейской морковью и капустой. Сегодня я приготовила новый вариант для себя. Хе по-корейски с капустой и сазаном. С радостью делюсь рецептом.

Приготовление салата я начинаю с рыбы, у меня сазан. Сазана почистила, распотрошила, помыла, удалила ненужные плавники, голову, хребет, и кости. Нарезала рыбу на кусочки примерно два на два сантиметра.

Рыбу складываю в салатницу, добавляю немного соли и чайную ложку уксуса. Все перемешиваю, разравниваю, накрываю и убираю в холодильник на сутки.

Прошли сутки, приступаю к приготовлению самого салата. Капусту очищаю и нарезаю на произвольные кубики. Достаю из холодильника рыбу и добавляю к ней нарезанную капусту.

Морковь очищаю, промываю, натираю на терке для корейской моркови. Морковь отправляю в салатницу.

Настал черед репчатого лука. Лук очищаю и нарезаю полукольцами, также отправляю в салатницу.

На этом этапе добавляю специи: соль, перец, приправа для корейской моркови.

Нагреваю растительное масло и заправляю им салат. Содержимое салатницы тщательно перемешиваю, и складываю в банку, утрамбовывая, чтобы все ингредиенты пропитались.

Убираю банку с салатиком в холодильник хотя бы на ночь. На следующий день достаю и наслаждаюсь любимым салатиком.

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.