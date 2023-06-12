Рецепт: Хинкали домашние — Сытное , вкусное блюдо.

Ингредиенты:
фарш свиной — 500 гр;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
кинза свежая — 1 пучок;
хмели сунели — 0.5ч.л;
сванская соль — 1 ч.л;
паприка молотая — 0,5 ч.л;
очищенная вода в фарш — 150 гр;
мука пшеничная — 2 ст;
кипяток в тесто — 1 ст;
соль — 0,5 ч.л;
масло подсолнечное — 2 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Часто готовлю хинкали, так как они хорошо и свежесваренные и можно сделать заготовки в морозильную камеру .
Блюдо сытное и очень вкусное, готовится не сложно и не долго.
Тесто стараюсь приготовить заранее, что бы оно постояло в холодильнике хотя бы пару часов, а если на ночь оставить в холодильнике, то это ещё лучше.
Готовлю на кипятке. В миску сразу кладу соль и масло, затем наливаю стакан кипятка.
Засыпаю сразу постепенно муку и быстро перемешиваю ей.
Выкладываю на муку и, как только немного остынет тесто, вымешиваю остальную муку с тестом.
Укрываю плёнкой и ставлю в холодильник.
Пока тесто отдыхает, готовлю фарш. Я делала фарш сама из свиной лопатки. Насыпаю хмели сунели и сванскую соль. Добавляю паприку.
На мелкую тёрку тру среднюю морковь, она даст сочность начинке.
Мелко нарезаю кинзу, она даст свой привкус грузинской кухни.
Большую луковицу нарезаю мелко, а затем мну её, что бы кусочки стали нежными.
Всё соединяю. Добавлю очищенную воду при вымешивании.
Хорошо вымешиваю, немного отбиваю. Соль не добавляю. её достаточно в Сванской соли.
Фарш тоже должен постоять в холодильнике хотя бы час.
Теперь достаю тесто, оно плотное и эластичное. Делю на 4 части.
Раскатываю тонко тесто, намечаю форму.
Снимаю лишнее тесто, я его докатаю и у меня ещё получится 4 лепёшки. Сразу раскладываю фарш.
Сосбариваю края и зажимаю хвостик. Я делаю хвостик длинным, что бы было удобно его держать во время еды.
Из этого количества теста и фарша у меня получилось 48 штук крупных, красивых хинкали.
Заморозила часть, упаковала и оставила, как заготовку.
Хинкали сочные, вкусные. Один раз налепила и теперь хватит на долго.
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.