Рецепт: Хинкали домашние — Сытное , вкусное блюдо.

Ингредиенты:

фарш свиной — 500 гр;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

кинза свежая — 1 пучок;

хмели сунели — 0.5ч.л;

сванская соль — 1 ч.л;

паприка молотая — 0,5 ч.л;

очищенная вода в фарш — 150 гр;

мука пшеничная — 2 ст;

кипяток в тесто — 1 ст;

соль — 0,5 ч.л;

масло подсолнечное — 2 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Часто готовлю хинкали, так как они хорошо и свежесваренные и можно сделать заготовки в морозильную камеру .

Блюдо сытное и очень вкусное, готовится не сложно и не долго.

Тесто стараюсь приготовить заранее, что бы оно постояло в холодильнике хотя бы пару часов, а если на ночь оставить в холодильнике, то это ещё лучше.

Готовлю на кипятке. В миску сразу кладу соль и масло, затем наливаю стакан кипятка.

Засыпаю сразу постепенно муку и быстро перемешиваю ей.

Выкладываю на муку и, как только немного остынет тесто, вымешиваю остальную муку с тестом.

Укрываю плёнкой и ставлю в холодильник.

Пока тесто отдыхает, готовлю фарш. Я делала фарш сама из свиной лопатки. Насыпаю хмели сунели и сванскую соль. Добавляю паприку.

На мелкую тёрку тру среднюю морковь, она даст сочность начинке.

Мелко нарезаю кинзу, она даст свой привкус грузинской кухни.

Большую луковицу нарезаю мелко, а затем мну её, что бы кусочки стали нежными.

Всё соединяю. Добавлю очищенную воду при вымешивании.

Хорошо вымешиваю, немного отбиваю. Соль не добавляю. её достаточно в Сванской соли.

Фарш тоже должен постоять в холодильнике хотя бы час.

Теперь достаю тесто, оно плотное и эластичное. Делю на 4 части.

Раскатываю тонко тесто, намечаю форму.

Снимаю лишнее тесто, я его докатаю и у меня ещё получится 4 лепёшки. Сразу раскладываю фарш.

Сосбариваю края и зажимаю хвостик. Я делаю хвостик длинным, что бы было удобно его держать во время еды.

Из этого количества теста и фарша у меня получилось 48 штук крупных, красивых хинкали.

Заморозила часть, упаковала и оставила, как заготовку.

Хинкали сочные, вкусные. Один раз налепила и теперь хватит на долго.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.