Рецепт: Хинкали — С особым крапивным текстом

Ингредиенты:
мука пшеничная — 3 ст.;
соль — 1 ч.л.;
крапива сушеная — 3 ст.л.;
питьевая вода — 1 ст.;
фарш куриный — 300 гр.;
лук репчатый — 1 шт.;
зелень петрушки — по вкусу;
зелень кинзы свежая — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Люблю всякие эксперименты и люблю хинкали. Поэтому, решила сделать необычный вариант этого прекрасного блюда с полезной для организма крапивой (у меня она в сушеном варианте) в тесте и начинкой из куриного фарша.
Для теста берём три стакана просеянной пшеничной муки, половину чайной ложки соли и три столовые ложки сухой измельченной крапивы.
Для замешивания теста нам понадобится приметно один стакан теплой воды. Воды может быть больше или меньше, в зависимости от качества муки.
Замешанное тесто оставляем постоять под пленкой на двадцать минут при комнатной температуре, а затем ещё раз вымешиваем до гладкого состояния.
Готовое тесто разделяем на четыре части.
Из каждой такой части скатываем колбаску, нарезаем ее на небольшие части и каждую часть раскатываем в лепешку.
Для начинки возьмём куриный фарш с луком, добавим соль (половину чайной ложки), черный молотый перец, а так же мелко нарезанную свежую зелень петрушки и кинзы. Вымешиваем всё это до однородности.
На каждую лепешку выкладываем получившуюся начинку.
Собираем хинкали защипами, формируя так называемую «ножку».
Кипятим в кастрюле большое количество воды и, постоянно размешивая по часовой стрелке, выкладываем в воду хинкали по одной штучке.
Варим хинкали, помешивая, чтобы они не слиплись, и через какое-то время они начнут всплывать.
Готовы хинкали, как и пельмени, будут, как только они все оказались на поверхности.
Хинкали с крапивой получаются блестящими, нежными и очень вкусными, к тому же полезными.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч.