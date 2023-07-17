Рецепт: Хинкали — С особым крапивным текстом

Ингредиенты:

мука пшеничная — 3 ст.;

соль — 1 ч.л.;

крапива сушеная — 3 ст.л.;

питьевая вода — 1 ст.;

фарш куриный — 300 гр.;

лук репчатый — 1 шт.;

зелень петрушки — по вкусу;

зелень кинзы свежая — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Люблю всякие эксперименты и люблю хинкали. Поэтому, решила сделать необычный вариант этого прекрасного блюда с полезной для организма крапивой (у меня она в сушеном варианте) в тесте и начинкой из куриного фарша.

Для теста берём три стакана просеянной пшеничной муки, половину чайной ложки соли и три столовые ложки сухой измельченной крапивы.

Для замешивания теста нам понадобится приметно один стакан теплой воды. Воды может быть больше или меньше, в зависимости от качества муки.

Замешанное тесто оставляем постоять под пленкой на двадцать минут при комнатной температуре, а затем ещё раз вымешиваем до гладкого состояния.

Готовое тесто разделяем на четыре части.

Из каждой такой части скатываем колбаску, нарезаем ее на небольшие части и каждую часть раскатываем в лепешку.

Для начинки возьмём куриный фарш с луком, добавим соль (половину чайной ложки), черный молотый перец, а так же мелко нарезанную свежую зелень петрушки и кинзы. Вымешиваем всё это до однородности.

На каждую лепешку выкладываем получившуюся начинку.

Собираем хинкали защипами, формируя так называемую «ножку».

Кипятим в кастрюле большое количество воды и, постоянно размешивая по часовой стрелке, выкладываем в воду хинкали по одной штучке.

Варим хинкали, помешивая, чтобы они не слиплись, и через какое-то время они начнут всплывать.

Готовы хинкали, как и пельмени, будут, как только они все оказались на поверхности.

Хинкали с крапивой получаются блестящими, нежными и очень вкусными, к тому же полезными.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.