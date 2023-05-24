Рецепт: Хлеб простой — С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Ингредиенты:

мука — 1 кг;

вода — 320 г;

соль — по вкусу;

масло растительное — 2 ст л;

красный жгучий молотый перец — по вкусу;

дрожжи быстродействующие — 1 ч л;

приправа хмели-сунели — по вкусу

Способ приготовления: Готовлю хлеб на быстрорастворимых дрожжах. Если нужно, чтобы тесто подошло быстро, кладу чайную ложку с горкой, если время не ограничено, то можно положить меньше. Дрожжи имеют специфический вкус и аромат, поэтому их присутствие трудно скрыть. Лучше уменьшить количество.

Готовить начинаю в хорошем настроении, желательно под музыку)), можно петь и пританцовывать. Хлеб очень благодарно откликается на позитивные эмоции пекаря!

Нагреваю воду то температуры, чтобы руке было приятно. Тепло, но не горячо, дрожжи должны получать удовольствие от нахождения в будущем хлебе.

Насыпаю в воду соль. Кладу на килограмм муки примерно столовую ложку. От соли много зависит. Открыла для себя, что соль бывает соленой, как бы странно это не звучало. И не очень соленой. Загуглила, оказалось, что зависит от месторождения залежей каменной соли.

Насыпаю в теплую воду молотый жгучий перец. Тоже оказалось, что разные бренды продают разный перец. Один хлеб получился острым, как приправа))). Пришлось порезать и сделать сухарики к пиву.

Добавляю приправу хмели-сунели.

Наливаю растительное масло. Можно масло не добавлять. От этого калорийность хлеба будет снижена. Если масло в тесто все же добавить, он становится более песочным, хрупким, а корочка — хрустящей. Использую рафинированное масло. Можно брать любое. И не рафинированное тоже.

Дрожжей беру примерно чайную ложку. Можно меньше, но тогда время приготовления самого теста увеличивается. Дрожжам нужно больше времени, чтобы поднять тесто.

Добавляю половину муку от нормы. Муку не просеиваю. Смотрела блог повара-кулинара. Он сказал, что пробовал просеивать и не просеивать муку. Не заметил разницы. Честно говоря, я делала и так, и так. И тоже не заметила, чтобы просеянная через «Идеалист» мука каким-то образом повлияла на вкус или качество теста и хлеба в конечном результате. А если нет разницы, какой смысл заморачиваться?!

Смешиваю все ингредиенты венчиком до получения однородной массы.

После того, как вся масса стала однородной, постепенно вношу оставшуюся муку, замешиваю тесто, формирую «колобок».

Тесто должно подняться, увеличившись в размере в несколько раз. Как минимум, в двое.

Формирую круглые хлебушки. Даю подняться на противне, застеленном пекарской бумагой в течение хотя бы десяти-пятнадцати минут. Отправляю в предварительно разогретую до двухсот градусов духовку на двадцать пять- тридцать минут. Финишем является румяная корочка.

Подаю горячим и охлажденным.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 89 руб.