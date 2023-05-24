Рецепт: Хлеб простой — С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

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Ингредиенты:
мука — 1 кг;
вода — 320 г;
соль — по вкусу;
масло растительное — 2 ст л;
красный жгучий молотый перец — по вкусу;
дрожжи быстродействующие — 1 ч л;
приправа хмели-сунели — по вкусу
Способ приготовления: Готовлю хлеб на быстрорастворимых дрожжах. Если нужно, чтобы тесто подошло быстро, кладу чайную ложку с горкой, если время не ограничено, то можно положить меньше. Дрожжи имеют специфический вкус и аромат, поэтому их присутствие трудно скрыть. Лучше уменьшить количество.

Готовить начинаю в хорошем настроении, желательно под музыку)), можно петь и пританцовывать. Хлеб очень благодарно откликается на позитивные эмоции пекаря!

Нагреваю воду то температуры, чтобы руке было приятно. Тепло, но не горячо, дрожжи должны получать удовольствие от нахождения в будущем хлебе.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Насыпаю в воду соль. Кладу на килограмм муки примерно столовую ложку. От соли много зависит. Открыла для себя, что соль бывает соленой, как бы странно это не звучало. И не очень соленой. Загуглила, оказалось, что зависит от месторождения залежей каменной соли.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Насыпаю в теплую воду молотый жгучий перец. Тоже оказалось, что разные бренды продают разный перец. Один хлеб получился острым, как приправа))). Пришлось порезать и сделать сухарики к пиву.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Добавляю приправу хмели-сунели.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Наливаю растительное масло. Можно масло не добавлять. От этого калорийность хлеба будет снижена. Если масло в тесто все же добавить, он становится более песочным, хрупким, а корочка — хрустящей. Использую рафинированное масло. Можно брать любое. И не рафинированное тоже.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Дрожжей беру примерно чайную ложку. Можно меньше, но тогда время приготовления самого теста увеличивается. Дрожжам нужно больше времени, чтобы поднять тесто.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Добавляю половину муку от нормы. Муку не просеиваю. Смотрела блог повара-кулинара. Он сказал, что пробовал просеивать и не просеивать муку. Не заметил разницы. Честно говоря, я делала и так, и так. И тоже не заметила, чтобы просеянная через «Идеалист» мука каким-то образом повлияла на вкус или качество теста и хлеба в конечном результате. А если нет разницы, какой смысл заморачиваться?!

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Смешиваю все ингредиенты венчиком до получения однородной массы.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

После того, как вся масса стала однородной, постепенно вношу оставшуюся муку, замешиваю тесто, формирую «колобок».

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Тесто должно подняться, увеличившись в размере в несколько раз. Как минимум, в двое.

Формирую круглые хлебушки. Даю подняться на противне, застеленном пекарской бумагой в течение хотя бы десяти-пятнадцати минут. Отправляю в предварительно разогретую до двухсот градусов духовку на двадцать пять- тридцать минут. Финишем является румяная корочка.

Подаю горячим и охлажденным.

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Приятного аппетита!

Рецепт: Хлеб простой - С перцем и быстрорастворимыми дрожжами

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 89 руб.

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