Рецепт: Холодный суп «Гаспачо» — Спасение от жары

Ингредиенты:

томаты — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

лук красный — по вкусу;

перец сладкий зеленый — 1 шт.;

свежий базилик — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец красный острый молотый — по вкусу;

панировочные сухари — 1 ст.л.;

масло оливковое — 1 ст.л.

Способ приготовления: Если на улице жарко, а окрошка уже успела поднадоесть — самое время приготовить традиционное испанское блюдо «гаспачо», которое подставляет из себя холодный суп-пюре из свежих (а иногда и немного подпеченных) овощей.

Главный ингредиент гаспачо — помидор. Но в суп он пойдёт не весь, шкурка нам не нужна. Помидор надрезаем накрест со стороны, противоположной плодоножке, помещаем его в подходящую емкость и обдаем кипятком. Даём постоять десять минут — так легче будет снять с них шкурку.

Нарезаем помидор, огурец очищаем от шкурки, так же нарезаем, берём две маленькие нижние части от молодого красного лука и зеленый сладкий перец, порезанный на небольшие части.

Помещаем всё это в стакан блендера, добавляем туда же листья свежего базилика, соль и красный острый молотый перец по вкусу.

А еще добавляем панировочные сухари. Бытует мнение, что в гаспачо лучше добавлять сухой хлеб, порезанный на небольшие кубики. Но и панировочные сухари добавляют этому супу некоторой густоты и однородности.

Обязательным ингредиентом тут будет некоторое количество оливкового масла.

Взбиваем все ингредиенты погружным блендером, а затем получившуюся массу охлаждаем. Иногда в гаспачо кладут даже дробленый лёд.

Готовый испанский суп гаспачо подаем к столу, украсив его веточкой свежей зелени.

Приятного аппетита! или ¡Buen provecho!

Время приготовления: 15 мин.