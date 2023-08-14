Рецепт: Яичница с беконом и сыром на сковороде — Быстрый и вкусный завтрак

Ингредиенты:
сырой бекон — 4 шт;
масло подсолнечное — 1 ст ложка;
соль — по вкусу;
яйца куриные — 5 шт;
сыр полутвердый — 6 ломтиков
Способ приготовления: Время от времени на завтрак готовлю себе яичницу с беконом и сыром.
И как я это делаю я вам сейчас расскажу.
Для приготовления нам понадобится пару кусочков сырого бекона.
Раскрываем его. Далее берём чистую сковороду и ставим её на плиту, заливаем подсолнечное масло, чтобы оно растеклось по всей поверхности сковороды.
На сковороду укладываем кусочки бекона и обжариваем пару минут с обеих сторон.
Далее берём куриные яйуа 1,2,3,4,. СО, С1, С2, . от ваших предпочтений моем их и обтерам.
Разбиваем их в сковороду.
И жарим 4-5 на средней мощности, когда белок из прозрачного цвета станет белым можно добавлять кусочки сыра по верх желтка и белка.
В идеале если он будет тёртый, но мне было лень его натирать и я его просто уложил ломтиками.
Когда сыр расплавиться можно кушать. По желанию можно немного посолить.
Так получился питательный и быстрый завтрак.
Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч.
Время приготовления: 6 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.