Рецепт: Яичница с беконом и сыром на сковороде — Быстрый и вкусный завтрак

Ингредиенты:

сырой бекон — 4 шт;

масло подсолнечное — 1 ст ложка;

соль — по вкусу;

яйца куриные — 5 шт;

сыр полутвердый — 6 ломтиков

Способ приготовления: Время от времени на завтрак готовлю себе яичницу с беконом и сыром.

И как я это делаю я вам сейчас расскажу.

Для приготовления нам понадобится пару кусочков сырого бекона.

Раскрываем его. Далее берём чистую сковороду и ставим её на плиту, заливаем подсолнечное масло, чтобы оно растеклось по всей поверхности сковороды.

На сковороду укладываем кусочки бекона и обжариваем пару минут с обеих сторон.

Далее берём куриные яйуа 1,2,3,4,. СО, С1, С2, . от ваших предпочтений моем их и обтерам.

Разбиваем их в сковороду.

И жарим 4-5 на средней мощности, когда белок из прозрачного цвета станет белым можно добавлять кусочки сыра по верх желтка и белка.

В идеале если он будет тёртый, но мне было лень его натирать и я его просто уложил ломтиками.

Когда сыр расплавиться можно кушать. По желанию можно немного посолить.

Так получился питательный и быстрый завтрак.

Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч.

Время приготовления: 6 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.