Рецепт идеальной кабачковой икры к гарниру или бутерброду

Не знаете, что приготовить из кабачков, ведь перепробовали немало всего? Попробуйте кабачковую икру, которая точно поразит вкус и нежность.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кабачковая икра – интересный вариант закуски для всей семьи. Ее можно пробовать сразу же после приготовления, а можно закрыть в банки и оставить на зиму.

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Рецепт кабачковой икры

Время: 3 часа

3 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 50 граммов репчатого лука;

– 250 граммов томатного соуса;

– 250 граммов масла;

– 100 граммов сахара;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 ложки соли;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1 ложка 9% уксуса.

Приготовление:

Банки для кабачковой икры промываем в проточной воде с моющим средством. Стерилизуем в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки кипятим в кастрюле с водой 10 – 15 минут.

Вымытые кабачки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем немного воды и ставим тушиться на 40 минут. Если кабачки пожилые необходимо все вырезать семена.

Лук мелко нарезаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим ее до готовности.

После 40 минут тушения, сливаем воду из кабачков и добавляем обжаренный лук, томатный соус, соль, специи, выжатый чеснок, растительное масло. Накрываем крышкой и тушим еще 1 час помешивая.

Перебиваем полученную массу блендером. Возвращаем на плиту, добавляем сахар и уксус и варим еще около 5 минут.

Выключаем огонь и разливаем горячую кабачковую икру в стерильные банки, закрываем крышками. Переворачиваем верх дном, тщательно укутываем и оставляем на ночь.

Приятного аппетита!

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