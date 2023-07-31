Рецепты Рецепт идеальной кабачковой икры к гарниру или бутерброду По Admin - 31 июля, 2023 0 67 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не знаете, что приготовить из кабачков, ведь перепробовали немало всего? Попробуйте кабачковую икру, которая точно поразит вкус и нежность. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кабачковая икра – интересный вариант закуски для всей семьи. Ее можно пробовать сразу же после приготовления, а можно закрыть в банки и оставить на зиму. Читайте также Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором Рецепт кабачковой икры Время: 3 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 3 килограмма кабачков; – 50 граммов репчатого лука; – 250 граммов томатного соуса; – 250 граммов масла; – 100 граммов сахара; – 4 зубчика чеснока; – 2 ложки соли; – 1 чайная ложка черного перца; – 1 ложка 9% уксуса. Приготовление: Банки для кабачковой икры промываем в проточной воде с моющим средством. Стерилизуем в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки кипятим в кастрюле с водой 10 – 15 минут. Вымытые кабачки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем немного воды и ставим тушиться на 40 минут. Если кабачки пожилые необходимо все вырезать семена. Лук мелко нарезаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим ее до готовности. После 40 минут тушения, сливаем воду из кабачков и добавляем обжаренный лук, томатный соус, соль, специи, выжатый чеснок, растительное масло. Накрываем крышкой и тушим еще 1 час помешивая. Перебиваем полученную массу блендером. Возвращаем на плиту, добавляем сахар и уксус и варим еще около 5 минут. Выключаем огонь и разливаем горячую кабачковую икру в стерильные банки, закрываем крышками. Переворачиваем верх дном, тщательно укутываем и оставляем на ночь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить картофель по особому методу чистки без ножа. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Баклажаны, как грибы: теперь только так и готовимАроматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагомБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныОт такой закуски не устоит никто: праздничный рецепт для Иванов и Иванок