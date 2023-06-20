Рецепт: Икра из кабачков и моркови нежная — Готовлю с любовью из простых продуктов.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

морковь — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

томатная паста — 2 ст л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления: оПриветствую всех любителей кабачковой икры. Раз вы заглянули просмотреть мой рецепт значит вы относитесь к категории любителей этой вкусной овощной закуски. Мой рецепт, думаю, подойдёт тем, кто не против увидеть в тарелке не однородную массу.

Не нравится вид моей икры? Тогда можно измельчить ее (икру) до состояния пюре, вкусовые качества не изменятся.

Сегодня у меня бюджетный вариант кабачковой икры. Увы, помидоры и морковь почти втрое дороже кабачков и я использую томатную пасту.

￼Первым делом ставлю на огонь казаночек и наливаю в него подсолнечного масла (я использую только рафинированное).

Можно, конечно, готовить икру и в сковороде, но тогда надо часто перемешивать. А в казанке можно «забыть» об икре, эдак на минут 20- 30. Не знаю по какой причине лук быстро портится, потому покупаю его понемногу и дома оказалась одна луковица, ее я и нарезаю относительно мелко. Можно было бы побольше лука добавить.

Масло закипает быстро, уменьшаю огонь и добавляю в казан нарезанный лук.

Пока натирала морковь лук слегка подрумянился, морковь отправляется к луку.

Кабачки хоть и не крохотного размера я не очищаю их от кожуры. Натираю на крупной тёрке, так же как и морковь, и добавляю в казан. Сок из кабачков не отжимаю и потому жидкости достаточно для того, чтобы овощи не подгорели.

Овощи тушатся в собственном соку. Через двадцать минут обьем овощей уменьшился вдвое, пора добавить томат пасту.

Соли добавила менее чем пол столовой ложки, но тут уж дело вкусовых пристрастий. Никаких специй я не добавляю.

Ещё двадцать минут на маленьком огне и икра готова, не жидкая и очень ароматная.

Из такого количества ингредиентов получается примерно 750 грамм икры (не полная литровая банка). На мой взгляд довольно не плохая овощная добавка к любому не сладкому гарниру, или лёгкий перекус в течении дня.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 45 мин.