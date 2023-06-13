Рецепт: Жареная краснокочанная капуста с арахисом — В сливочном соусе, невероятно вкусное сочетание капусты с орехами, так капусту мы ещё не готовили!

Ингредиенты:

капуста краснокочанная — половина кочана;

жареный арахис — 100 г;

сливки 10% — 200 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — 50 мл

Способ приготовления: Если вы никогда не пробовали капусту в сочетании с орехами, то многое потеряли:) Это удивительное сочетание продуктов! Сама бы до такого я не додумалась, конечно, идею рецепта нашла у Бельковича в «простокухне»:)

Итак, жареная краснокочанная капуста в сливочном соусе с орехами. С небольшими моими доработками.

В оригинальном рецепте капусту надо было нарезать на стейки и жарить прямо такими большими кусками, но это не очень удобно. Опыт приготовления стейка из капусты у меня уже есть — это вкусно, необычно, но долго возиться.

Поэтому я решила просто крупно нашинковать капусту. У меня половина кочана красной капусты.

В большой сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем капусту. Обжариваем на умеренно сильном огне, периодически помешивая, чтобы капуста не пригорала. Важно, чтобы сковорода была большой и капусте было просторно, чтобы она именно жарилась, а не тушилась.

Когда вся капуста обжарится и станет более мягкой, вливаем сливки 10%-ной жирности, добавляем соль и молотый чёрный перец и перемешиваем.

Сразу же можно добавить и орехи. У меня это жареный арахис. Доводим сливки до кипения, накрываем крышкой и готовим ещё минут десять.

Если честно, я не верила в успех этого блюда. Ну странно как-то показалось — капуста с орехами. Но потом вспомнила, как готовила постную тушеную капусту с нутом, только белокочанной, и это очень сытно и вкусно.

Блюдо оказалось на редкость вкусным, питательным и полезным. Красная капуста более острая и пикантная, чем белокочанная. Хрустящая, в сочетании с солёным жареным арахисом — это что-то невероятное! Сковородку уплели в один присест:)

Время приготовления: 40 мин.